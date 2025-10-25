‘सैयारा’-’आशिकी’-’हाफ गर्लफ्रेंड’ का उतर जाएगा भूत! जब देखेंगे ‘द गर्लफ्रेंड’ का दमदार ट्रेलर

‘द गर्लफ्रेंड’ फिल्म का पोस्टर
The Girlfriend Trailer Release: लव-स्टोरी लवर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत जल्द एक ऐसी फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली, जिसे देखने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। फिल्म का ट्रेलर, आज मेकर्स ने रिलीज भी कर दिया है। चलिए आपको फिल्म का नाम और रिलीज डेट के बारे में बताते हैं।
नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना एक बार फिर दिल जीतने को तैयार हैं। उनकी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ का ट्रेलर, आज शनिवार को रिलीज किया गया है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा- “यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' का ट्रेलर रिलीज।”
2 मिनट 39 सेकंड के इस इमोशनल ट्रेलर में रश्मिका ‘भूमा’ के किरदार में नजर आ रही हैं, जबकि उनके अपोजिट हैं धीक्षित शेट्टी, जो ‘विक्रम’ का रोल निभा रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री और कहानी की गहराई ट्रेलर में ही झलक जाती है।
इसके अलावा फिल्म में अनु इमैनुएल भी एक अहम भूमिका में हैं। ‘द गर्लफ्रेंड’ सिर्फ तेलुगु में ही नहीं, बल्कि हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज होगी, जिससे साफ है कि ये फिल्म पूरे साउथ से लेकर नॉर्थ तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली है।
ट्रेलर में दिखाया गया है कि विक्रम (धीक्षित) को एक टॉक्सिक, डॉमिनेटिंग, घमंडी, हिंसक और शक्की बॉयफ्रेंड के रूप में दिखाया गया है, जबकि भूमा एक साधारण और सहज लड़की है, जो एक टॉक्सिक रिश्ते के बोझ में दबी है।
ट्रेलर की शुरुआत में रश्मिका (भूमा) झिझकते हुए विक्रम से कहती है कि क्या हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं? जिस पर रिएक्ट करते हुए विक्रम कहता है, "ब्रेक का मतलब एक से ब्रेक है।"
इसके बाद कहानी पीछे जाती है, जहां विक्रम भूमा को प्रपोज करता है, जिसमें वह कहता है, "परसों शुभ मुहूर्त है, चलो शादी कर लेते हैं।" विक्रम को भूमा पर पूरा भरोसा है, लेकिन भूमा झिझकते हुए उसे बॉयफ्रेंड कहती है।
फिल्म का लेखन और निर्देशन राहुल रविंद्रन ने किया है। हेशाम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया है और सिनेमैटोग्राफी कृष्णन वसंत ने की है। 'द गर्लफ्रेंड' एक इमोशनल कहानी का वादा करती है, जो प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करेगी।
फिल्म में रश्मिका मंदना के अलावा धीक्षित शेट्टी, राव रमेश और रोहिणी जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
नोट: यदि आप सभी ट्रेलर हिंदी में देखना चाहते हैं तो ‘टी-सीरीज (यूट्यूब) पर जाकर देख सकते हैं।
