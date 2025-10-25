Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘सैयारा’-’आशिकी’-’हाफ गर्लफ्रेंड’ का उतर जाएगा भूत! जब देखेंगे ‘द गर्लफ्रेंड’ का दमदार ट्रेलर

The Girlfriend Trailer Out: रश्मिका मंदाना स्टारर 'द गर्लफ्रेंड' का दमदार ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। 2 मिनट 39 सेकंड के ट्रेलर में इमोशन, रोमांस और थ्रिल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिला है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 25, 2025

The Girlfriend Trailer Out

‘द गर्लफ्रेंड’ फिल्म का पोस्टर

The Girlfriend Trailer Release: लव-स्टोरी लवर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत जल्द एक ऐसी फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली, जिसे देखने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। फिल्म का ट्रेलर, आज मेकर्स ने रिलीज भी कर दिया है। चलिए आपको फिल्म का नाम और रिलीज डेट के बारे में बताते हैं।

'द गर्लफ्रेंड' का ट्रेलर रिलीज

नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना एक बार फिर दिल जीतने को तैयार हैं। उनकी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ का ट्रेलर, आज शनिवार को रिलीज किया गया है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा- “यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' का ट्रेलर रिलीज।”

2 मिनट 39 सेकंड के इस इमोशनल ट्रेलर में रश्मिका ‘भूमा’ के किरदार में नजर आ रही हैं, जबकि उनके अपोजिट हैं धीक्षित शेट्टी, जो ‘विक्रम’ का रोल निभा रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री और कहानी की गहराई ट्रेलर में ही झलक जाती है।

इसके अलावा फिल्म में अनु इमैनुएल भी एक अहम भूमिका में हैं। ‘द गर्लफ्रेंड’ सिर्फ तेलुगु में ही नहीं, बल्कि हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज होगी, जिससे साफ है कि ये फिल्म पूरे साउथ से लेकर नॉर्थ तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली है।

ट्रेलर में क्या है खास?

ट्रेलर में दिखाया गया है कि विक्रम (धीक्षित) को एक टॉक्सिक, डॉमिनेटिंग, घमंडी, हिंसक और शक्की बॉयफ्रेंड के रूप में दिखाया गया है, जबकि भूमा एक साधारण और सहज लड़की है, जो एक टॉक्सिक रिश्ते के बोझ में दबी है।

ट्रेलर की शुरुआत में रश्मिका (भूमा) झिझकते हुए विक्रम से कहती है कि क्या हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं? जिस पर रिएक्ट करते हुए विक्रम कहता है, "ब्रेक का मतलब एक से ब्रेक है।"

इसके बाद कहानी पीछे जाती है, जहां विक्रम भूमा को प्रपोज करता है, जिसमें वह कहता है, "परसों शुभ मुहूर्त है, चलो शादी कर लेते हैं।" विक्रम को भूमा पर पूरा भरोसा है, लेकिन भूमा झिझकते हुए उसे बॉयफ्रेंड कहती है।

फिल्म का लेखन और निर्देशन राहुल रविंद्रन ने किया है। हेशाम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया है और सिनेमैटोग्राफी कृष्णन वसंत ने की है। 'द गर्लफ्रेंड' एक इमोशनल कहानी का वादा करती है, जो प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करेगी।

फिल्म में रश्मिका मंदना के अलावा धीक्षित शेट्टी, राव रमेश और रोहिणी जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

नोट: यदि आप सभी ट्रेलर हिंदी में देखना चाहते हैं तो ‘टी-सीरीज (यूट्यूब) पर जाकर देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें

मैं 19 साल की और वो बूढ़ा प्रोड्यूसर… 5 स्टार होटल में बुलाया- फेमस इंफ्लुएंसर का छलका दर्द, किया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
Actress Dolly Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

अप​कमिंग मूवी

Published on:

25 Oct 2025 07:38 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘सैयारा’-’आशिकी’-’हाफ गर्लफ्रेंड’ का उतर जाएगा भूत! जब देखेंगे ‘द गर्लफ्रेंड’ का दमदार ट्रेलर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Satish Shah Last Post: ‘आप हमेशा मेरे आस-पास ही रहते हैं’, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सतीश शाह का आखिरी पोस्ट

Satish Shah Last Post
मनोरंजन

मरने के बाद भी सतीश शाह की वो बात आजतक नहीं जान पाए लोग, डॉक्टर ने कहा था- थोड़ी देर और कर देते तो…

Veteran actor Satish Shah Kissa
बॉलीवुड

Satish Shah Death: नहीं रहे साराभाई वर्सेस साराभाई फेम सतीश शाह, 74 में किडनी फेल से निधन

Satish Shah Dies at 74
बॉलीवुड

लखनऊ की सुपरमॉडल की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री, इमरान हाशमी संग इस फिल्म में बिखेरेंगी जलवा

Supermodel Vartika Singh's Bollywood Debut
बॉलीवुड

मैं 19 साल की और वो बूढ़ा प्रोड्यूसर… 5 स्टार होटल में बुलाया- फेमस इंफ्लुएंसर का छलका दर्द, किया बड़ा खुलासा

Actress Dolly Singh
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.