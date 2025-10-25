‘सैयारा’-’आशिकी’-’हाफ गर्लफ्रेंड’ का उतर जाएगा भूत! जब देखेंगे ‘द गर्लफ्रेंड’ का दमदार ट्रेलर

नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना एक बार फिर दिल जीतने को तैयार हैं। उनकी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ का ट्रेलर, आज शनिवार को रिलीज किया गया है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा- “यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' का ट्रेलर रिलीज।”