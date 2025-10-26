Patrika LogoSwitch to English

रवीना टंडन का वो सच… शादी से पहले 21 की उम्र में बन गई थी मां, जानें पूरा किस्सा

Raveena Tandon: डांसिंग क्वीन रवीना टंडन के बारे में वैसे तो सभी जानते हैं। लेकिन एक सच ऐसा भी है जो बहुत कम लोगों को पता है। 21 की उम्र में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया था…

मुंबई

Saurabh Mall

Oct 26, 2025

Raveena Tandon Story: ‘बहुत आए और गए, लेकिन रवीना जैसा कोई नहीं!’ लोगों का यही कहना था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन आज भी अपने स्टाइल, आत्मविश्वास और शानदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करती हैं। 90 के दशक में जब स्क्रीन पर उनका जलवा छाया, तो हर कोई उनका दीवाना हो गया।
‘टिप-टिप बरसा पानी’ और ‘तू चीज बड़ी है मस्त मस्त’ जैसे गानों ने उन्हें न सिर्फ बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन बनाया, बल्कि हर फैन के दिल में उनकी अलग पहचान बना दी।

17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू

रवीना ने महज 17 साल की उम्र में फिल्म ‘पत्थर के फूल’ से अपना बॉलीवुड सफर शुरू किया था।
सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया और डेब्यू फिल्म के लिए उन्हें मिला फिल्मफेयर का न्यू फेस ऑफ द ईयर अवॉर्ड। पहली ही फिल्म से उन्होंने साबित कर दिया कि वो इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलने आई हैं।

26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में जन्मी रवीना, निर्देशक रवि टंडन और वीना टंडन की बेटी हैं। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इन्हीं दोनों के नाम से बना उनका नाम ‘रवीना’ पड़ा।

उन्हें बचपन से ही डांस और एक्टिंग उनका शौक था। जुहू के जमनाबाई स्कूल और फिर मीठीबाई कॉलेज से पढ़ाई के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। कॉलेज के सेकंड ईयर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिल्मों की दुनिया में कदम रख दिया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद रवीना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं। इनमें ‘मोहरा’, ‘दिलवाले’, ‘अंदाज अपना अपना’, ‘बड़े मियां छोटे मियां’, ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ और ‘दूल्हे राजा’ जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी दर्शकों की यादों में ताजा हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, एक्सप्रेशन और डांस ने उन्हें उस दौर की सबसे ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेस बना दिया।

21 साल की उम्र में किया ये काम

रवीना ने अपने निजी जीवन में भी साहसी फैसले लिए। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कजिन की दो बेटियों को गोद लिया और उन्हें अपनी संतान की तरह पाला। जब वह 30 साल कि हुईं तो उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से 2004 में शादी की। इस शादी से उन्हें दो बच्चे हुए, एक बेटा रणबीर वर्धन और बेटी राशा। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी काफी खुशहाल रही।

रवीना ने अपने करियर में कई अवॉर्ड्स भी जीते। उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड, राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड और बॉलीवुड मूवी अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया। 2023 में उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनके अभिनय और डांस ने उन्हें सिर्फ बॉलीवुड का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा का एक यादगार चेहरा बना दिया।

रवीना ने फिल्मों में ब्रेक लिया, लेकिन कभी अपनी लोकप्रियता खोई नहीं। उन्होंने साउथ सुपरहिट फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' और वेब सीरीज 'आरण्यक' से वापसी की। उनके अभिनय की तारीफ हर जगह हुई। आज भी रवीना टंडन को बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिना जाता है।

