रवीना टंडन का वो सच… शादी से पहले 21 की उम्र में बन गई थी मां, जानें पूरा किस्सा

उन्हें बचपन से ही डांस और एक्टिंग उनका शौक था। जुहू के जमनाबाई स्कूल और फिर मीठीबाई कॉलेज से पढ़ाई के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। कॉलेज के सेकंड ईयर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिल्मों की दुनिया में कदम रख दिया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद रवीना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं। इनमें ‘मोहरा’, ‘दिलवाले’, ‘अंदाज अपना अपना’, ‘बड़े मियां छोटे मियां’, ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ और ‘दूल्हे राजा’ जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी दर्शकों की यादों में ताजा हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, एक्सप्रेशन और डांस ने उन्हें उस दौर की सबसे ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेस बना दिया।