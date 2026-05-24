अमिताभ बच्चन के लिए रेखा की दीवानगी: जब कबूल किया था ‘बिग बी’ के लिए अपना प्यार, लोग हो गए थे हैरान

बता दें, रेखा और अमिताभ बच्चन ने एक साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के लोग दीवाने थे। इन दोनों की आखिरी फिल्म यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी 1981 की कल्ट क्लासिक 'सिलसिला' थी। दिलचस्प बात यह थी कि इस फिल्म में अमिताभ की पत्नी जया बच्चन भी मुख्य भूमिका में थीं। फिल्म की कहानी इन तीनों सितारों की असल जिंदगी के गॉसिप से इतनी मिलती-जुलती थी कि इसने सिनेमा जगत में तहलका मचा दिया था। 'सिलसिला' के बाद यह जोड़ी फिर कभी बड़े पर्दे पर साथ नजर नहीं आई, लेकिन रेखा के ये बेबाक बोल आज भी फैंस के दिलों को धड़का देते हैं।