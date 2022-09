ऋचा-अली की शादी में फोन ले जाने पर नहीं होगी कोई रोक, बस माननी होगी ये शर्त

बॉलीवुड के लवली कपल में शुमार अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और अभिनेता अली फजल लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। दोनों की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अक्सर सेलेब्स की शादियों में प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाता है, जिसमें फोन की मनाही होती, लेकिन इस कपल की शादी में ऐसे खोई रूल्स नहीं होंगे।

अली और ऋचा (Richa-Ali) अपनी शादी को खास बनाने के लिए सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अली और ऋचा की शादी 'इकोफ्रेंडली' होगी, जिससे शादी के दौरान किसी भी चीज की बर्बादी न हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। ऋचा और अली की शादी में खाने की प्लेट से लेकर गिलास तक सभी चीजें इको फ्रेंडली होगीं।दुल्हन की ज्वेलरी से लेकर वेडिंग वेन्यू तक सब बिल्कुल अलग होगा। इसके साथ ही प्राइवेसी को लेकर भी अलग तरह की तैयारी की गई है।

richa chadha ali fazal skip the no phone policy at their wedding