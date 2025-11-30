Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Richa Chadha: ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ की एक्ट्रेस ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी, बोली- डायरेक्टर के कहने पर मैंने मजबूरी में गलत…

Richa Chadha: एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने कहा- “2011-12 में मैं बहुत परेशान थी, एक डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि कोई तुम्हें कास्ट नहीं करेगा, इसलिए ये करना होगा, वो करना होगा… मैंने मजबूरी में 'हां' कह दिया।”

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 30, 2025

Gangs of Wasseypur actress Richa Chadha

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का टूटा ‘सब्र का बांध’ (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Richa Chadha: फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' को रिलीज हुए 13 साल बीत चुके हैं। लेकिन इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने सालों बाद खुलासा किया है कि 2011-12 में वह कितना परेशान थीं। इतने साल गुजर जाने के बाद अपनी जिंदगी का एक्ट्रेस ने एक दर्दनाक सच सबके सामने रखा है। हाल ही में 15वें इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट (IFP) में पहुंचीं ऋचा ने खुलकर बताया कि शुरुआती दिनों में उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

ऋचा चड्ढा का टूटा 'सब्र का बांध'

एक्ट्रेस ने कहा, “2011-12 में मैं बहुत परेशान थी। फिल्म इंडस्ट्री में सफर कभी आसान नहीं होता। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि गलत फैसले लेने पड़ते हैं। कभी किसी रोल के लिए पैसे बहुत कम मिलते हैं, कभी पैसा अच्छा मिलता है। अगर किसी पसंदीदा डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल भी जाए, तो वहां पैसे कम मिलते हैं। वहीं दूसरे तरह के पास अधिक।

ऋचा ने आगे बताया कि वह एक स्टारकिड नहीं हैं, शायद इसलिए सही मौका मिलना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के बाद का किस्सा सुनाते हुए कहा, "यह साल 2011-12 की बात है। एक डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि तुमने एक बूढ़ी औरत का रोल किया है, कोई तुम्हें कास्ट नहीं करेगा, इसलिए ये करो। जिसमें बिकनी पहननी होगी, ये करना होगा, वो करना होगा। मैंने मजबूरी में 'हां' कह दिया। ये उन डबल-मीनिंग जोक वाली फिल्मों में से थी। मैं यहां फिल्म का नाम नहीं लेना चाहती।"

डायरेक्टर से ले लिए थे एडवांस में पैसे

ऋचा चड्ढा ने आगे बताया कि उन्होंने उसी फिल्म के लिए डायरेक्टर से एडवांस पैसे भी ले लिए थे, लेकिन बाद में किसी ने उन्हें समझाया कि ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के बाद ऐसा रोल करना उनके करियर के लिए सही नहीं होगा। वैसे भी मुझे भी वो रोल ठीक से समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने साफ मना कर दिया और उनके पैसे भी लौटा दिए। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि ‘ना’ कहना कितनी बड़ी ताकत है। अगर वह फिल्म कर ली होती, तो शायद आज मैं यहां नहीं होती।

ये भी पढ़ें

57 साल बाद भी इस फिल्म का नहीं है कोई तोड़! ऐसी कल्ट मूवी दोबारा क्यों नहीं बना पाया बॉलीवुड?
बॉलीवुड
Padosan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood News

Entertainment

Published on:

30 Nov 2025 08:36 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Richa Chadha: ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ की एक्ट्रेस ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी, बोली- डायरेक्टर के कहने पर मैंने मजबूरी में गलत…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दुआओं के भरोसे स्वरा भास्कर के ससुर, ICU में भर्ती, इस गंभीर बीमारी का हुए शिकार

Swara Bhaskar father in law hospitalized
बॉलीवुड

Rohit Shetty: कार-प्लेन लोगों का करियर सब क्रैश कर दिया … आखिर क्या कहना चाहते हैं रोहित शेट्टी?

Rohit Shetty
बॉलीवुड

Sophie Choudry: बिना काम के इतने दिन बॉलीवुड में…? फैंस ने करियर को लेकर किया सवाल तो भड़क गईं एक्ट्रेस

Sophie Choudry
बॉलीवुड

रणवीर सिंह ने ‘मां चामुंडा को कहा ‘भूत’, चेहरा बनाकर उड़ाया मजाक? वीडियो देख भड़के यूजर्स

Ranveer Singh trolled after he 'mocking' Rishab Shetty Kantara act calling Chavundi Daiva female ghost
बॉलीवुड

‘अमिताभ को SIR कहना पड़ेगा…’, जब कादर खान ने किया इनकार तो छिन गई कई फिल्में

Kader Khan-Amitabh Bachchan Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.