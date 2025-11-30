Richa Chadha: ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ की एक्ट्रेस ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी, बोली- डायरेक्टर के कहने पर मैंने मजबूरी में गलत…

ऋचा चड्ढा ने आगे बताया कि उन्होंने उसी फिल्म के लिए डायरेक्टर से एडवांस पैसे भी ले लिए थे, लेकिन बाद में किसी ने उन्हें समझाया कि ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के बाद ऐसा रोल करना उनके करियर के लिए सही नहीं होगा। वैसे भी मुझे भी वो रोल ठीक से समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने साफ मना कर दिया और उनके पैसे भी लौटा दिए। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि ‘ना’ कहना कितनी बड़ी ताकत है। अगर वह फिल्म कर ली होती, तो शायद आज मैं यहां नहीं होती।