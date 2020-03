जनता कर्फ्यू की ऋषि कपूर कुछ इस तरह दिला रहे याद तो कोरोना पॉजिटिव कनिका को बेचारी बताकर हुए ट्रोल

नई दिल्ली | पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान के बाद 22 मार्च को जनता सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू (Janata Curfew) रहेगा। इसको लेकर बॉलीवुड सितारे भी काफी एक्टिव हैं, वो बार-बार लोगों को इसमें शामिल होने की अपील कर रहे हैं। जिसमें सीनियर एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) भी काफी आगे हैं। ऋषि कपूर ने जनता कर्फ्यू को लेकर दो बार ट्वीट किया है, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि इसे फॉलो करें। इसके अलावा कनिका कपूर (Kanika Kapoor) को लेकर ट्वीट करके ऋषि कपूर बुरी तरह फंस गए हैं।

सिंगर कनिका कपूर को लेकर पहले ही लोगों में बेहद नाराज़गी है। उनकी लापरवाही के चलते कोरोना वायरस का डर लोगों में और भी ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद ऋषि कपूर का उनके सपोर्ट में उतर आना लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। ऋषि कपूर ने पहले ट्वीट कर ताज होटल पर ही सवाल उठा दिए, फिर उन्होंने एक और ट्वीट कर तारीफ की और कनिका कपूर को बेचारी बता दिया। ऋषि ने ट्वीट कर लिखा- मैं ताज होटल की सुरक्षा और सिक्योरिटी का सम्मान करता हूं। कृपया इसे मीडिया और सरकार को बताएं। फर्जी में उस पीड़ित महिला को परेशान किया जा रहा है। जरूर उस वक्त आपकी चेकिंग के दौरान कोई वायरस नहीं रहा होगा।

I appreciate, believe and respect The Taj Hotels has for all its guests regarding safety and security. Please tell this to the Media and the concerned Government. Unnecessarily the lady concerned is being victimized. With your strict measures surely she wasn’t carrying the virus. https://t.co/nLihhM3vyT