‘सब मर्जी से होता है’ इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर बिग बॉस कंटेस्टेंट का बड़ा खुलासा, खोले कई राज

Rohit Verma On Casting Couch: फैशन की दुनिया से लेकर ग्लैमर इंडस्ट्री हमेशा से ही विवादों के घेरे में रही है। कभी ड्रग्स के आरोप तो कभी कास्टिंग काउच की कहानियां, आए दिन कोई न कोई चेहरा सामने आकर इंडस्ट्री के 'काले सच' का दावा करता है। हमें अक्सर सुना है कि कई स्टार्स इंडस्ट्री के अपना करियर की बात करता है तो वह कास्टिंग काउच को लेकर भी एक या दो खुलासे कर ही देता था। ऐसे में मशहूर फैशन डिजाइनर और 'बिग बॉस' फेम रोहित वर्मा ने इन आरोपों पर एक ऐसी बात कह दी है, जिससे बहस छिड़ गई है। रोहित ने साफ शब्दों में कहा है कि इस इंडस्ट्री में जो कुछ भी होता है, वह आपसी रजामंदी से ही होता है।