बॉलीवुड

तलाक के 4 साल बाद सामंथा और राज की दूसरी शादी की अफवाहों के बीच, एक्स-वाइफ ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

Samantha Ruth Prabhu Wedding Rumour: तलाक के 4 साल बाद सामंथा और राज की दूसरी शादी की अफवाहें जोर पकड़ने लगी हैं, जिससे उनके फैंस में उत्सुकता और चर्चा का माहौल बना है। इसी बीच, राज निदिमोरु की एक्स-वाइफ ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है।

2 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 01, 2025

तलाक के 4 साल बाद सामंथा और राज की दूसरी शादी की अफवाहों के बीच, एक्स-वाइफ ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

राज निदिमोरु की एक्स-वाइफ श्यामली डे और सामंथा रुथ प्रभु (सोर्स: X )

Samantha Ruth Prabhu Wedding Rumour: साउथ की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की दूसरी शादी की अफवाहें इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। साल 2021 में सामंथा रुथ प्रभु ने अपने पति नागा चैतन्य को तलाक दिया था, जिसके बाद अब उनका रिश्ता फिल्ममेकर राज निदिमोरु के साथ जोड़ा जा रहा है। खबरों के अनुसार, सामंथा और राज आज यानी 1 दिसंबर को शादी करने वाले हैं।

सामंथा और राज की दूसरी शादी की अफवाहों के बीच

साउथ एक्टर नागा चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला से दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अब फैंस ये चाहते हैं कि एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु भी अपना घर जल्दी बसा ले। बता दें, सामंथा कथित तौर पर फेमस सीरीज 'द फैमिली मैन' के फेम डायरेक्टर राज निदिमोरु को डेट कर रही हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाहों के बीच सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु सोमवार को कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में शादी करने वाले हैं। एक्ट्रेस हमेशा ईशा योग सेंटर का दौरा करती रहती हैं और अब अफवाहों का बाजार गर्म है कि वो उसी जगह योग सेंटर में अपनी जिंदगी का ये नया चैप्टर शुरू करने वाली हैं। हालांकि, सामंथा या राज की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, जिससे फैंस के बीच सस्पेंस और भी बढ़ गया है।

फिल्ममेकर की एक्स-वाइफ श्यामली डे

इस बीच, राज की एक्स-वाइफ श्यामली डे का एक क्रिप्टिक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया है। बता दें, यूजर्स इसे राज और सामंथा के रूमर्ड रिलेशनशिप से जोड़कर ही देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक कोट शेयर किया है जिसमें लिखा है- 'हताश लोग हताश काम करते हैं' (desperate people do desperate things)। श्यामली का ये पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब राज की शादी की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं, जिससे यूजर्स के बीच कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो सामंथा ने सबसे पहले राज के साथ 'द फैमिली मैन 2' में काम किया था। इसी शो के दौरान उन्होंने हिंदी में अपना डेब्यू किया था। इस शो की शूटिंग के दौरान ही वो और नागा चैतन्य अलग हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि सेट पर ही सामंथा और राज के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थीं। फिर सामंथा ने राज के अन्य शो 'Citadel: Honey Bunny' में भी काम किया था, जिससे उनके रिश्ते की अफवाहों उड़ने शुरू हो गई।

01 Dec 2025

01 Dec 2025 12:13 pm

