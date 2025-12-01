तलाक के 4 साल बाद सामंथा और राज की दूसरी शादी की अफवाहों के बीच, एक्स-वाइफ ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

इस बीच, राज की एक्स-वाइफ श्यामली डे का एक क्रिप्टिक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया है। बता दें, यूजर्स इसे राज और सामंथा के रूमर्ड रिलेशनशिप से जोड़कर ही देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक कोट शेयर किया है जिसमें लिखा है- 'हताश लोग हताश काम करते हैं' (desperate people do desperate things)। श्यामली का ये पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब राज की शादी की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं, जिससे यूजर्स के बीच कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।