सचिन तेंदुलकर का वो राज जिसे अब तक नहीं जानते लोग, बॉलीवुड के इस एक्टर से जुड़ा है किस्सा

टॉम ऑल्टर का जन्म 22 जून 1950 को मसूरी में हुआ था। उनका परिवार भारत-पाकिस्तान विभाजन से पहले लाहौर में रहता था, लेकिन बाद में उनके माता-पिता भारत आ गए। वे बचपन से ही भारतीय भाषा और कला के प्रति आकर्षित थे। टॉम की शक्ल और रंग-रूप देखकर लोग उन्हें विदेशी समझते थे, लेकिन वे खुद को पूरी तरह से भारतीय मानते थे। हिंदी और उर्दू भाषा पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे भाषा के विशेषज्ञों में गिने जाते थे। बचपन से ही उनका झुकाव अभिनय की ओर था। इसी के चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) से की, जहां उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी।