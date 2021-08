तैमूर के बाद करीना-सैफ के दूसरे बेटे का नाम 'जहांगीर', लोग बोले- 'अगला औरंगजेब या बाबर'

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और सैफ अली खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही करीना ने अपनी प्रेग्नेंसी पर आधारित बुक 'प्रेग्नेंसी बाइबल' लॉन्च की है। इस बुक लॉन्च के मौके पर एक्ट्रेस ने कई खुलासे किए हैं। साथ ही ये भी बताया कि उनके दूसरे बेटे का नाम जहांगीर है। इसके बाद से ही लोगों ने सोशल मीडिया पर सैफ-करीना का ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इससे पहले जब इस कपल के पहले बेटे का नाम तैमूर रखा गया तब भी खूब बवाल मचा था। अब यूजर्स का कहना है कि पहले तैमूर फिर जहांगीर अब आगे क्या... औरंगजेब या बाबर!

सोशल मीडिया पर सैफ-करीना की हुई ट्रोलिंग

इससे पहले सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने दूसरे बेटे का नाम जेह रखा है। अब करीना ने खुद बेटे का नाम बता दिया है। बुक लॉन्च पर करीना ने बेटे का नाम जहांगीर बताया। इसके बाद से तो जैसे सोशल मीडिया पर ट्रोल्स हाइपर एक्टिव हो गए। लोग तरह-तरह के कमेंट्स और जोक बना रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से सैफ-करीना अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं, उस हिसाब से ये मुगल नाम की आईपीएल टीम लॉन्च करना चाहते हैं।

एक यूजर ने करीना की प्रेग्नेंसी की फोटो शेयर करते हुए लिखा,'तैमूर, जहांगीर, अब अगला कौन होगा, औरंगजेब।'

एक यूजर ने लिखा- करीना के बेटे का नाम कलाम, इरफान, जाकिर, हो सकता था, लेकिन तैमूर और जहांगीर ही क्यों? ये हिंदू और सिखों को नीचा दिखाने की साजिश है। इस हिसाब से ये मुगल नाम की आईपीएल टीम लॉन्च करना चाहते हैं।

Looks like #KareenaKapoorKhan and #SaifAliKhan will form the Team of the Mughal Ruler,

First #taimur and now #Jehangir.

Who will be next .....😲😛 pic.twitter.com/hIUH9Ac3ba — Rajul (@Rajul09014971) August 10, 2021

एक अन्य यूजर ने लिखा,'लगता है करीना कपूर और सैफ अली मुगल शासकों की टीम बनाएंगेै पहले तैमूर और अब जहांगीर। अगला कौन होगा?'

First Kid - Taimur (who killed millions of Hindus)



Second kid - Jehangir ( who killed Guru Arjan)



What will be the name of next one? — Ex Secular Kumar (@Exsecularkumar) August 10, 2021

Saif Ali Khan to Kareena Kapoor Khan be like “Taimur, Jahangir, Changez, Aurangzeb, sab paida karega re”



😅😂😅😂😅 pic.twitter.com/mbUJFhpgJu — Ravi Soni (जेठालाल का रिश्तेदार) (@ravi67ravi) August 10, 2021

#KareenaKapoorKhan why don't u buy these toys for Taimur & Jehangir ? pic.twitter.com/wWMatmYBpX — Tanisha Batra (@TanishaBatra80) August 10, 2021

Big Braking 👉#KareenaKapoorKhan and #SaifAliKhan are planning to name their third child Aurangzeb? pic.twitter.com/ALBiCinJKi — Rajul (@Rajul09014971) August 10, 2021

गौरतलब है कि जब करीना और सैफ का पहला बेटा हुआ था, तब उसका नाम तैमूर रखा गया था। यह नाम रखने के बाद तो यह देश में चर्चा का विषय बन गया था। लोगों ने ऐसा नाम रखने और क्यों रखा पर बहस करना शुरू कर दी थी। टीवी चैनल्स पर इसे लेकर डिबेट शो तक रखे गए। हालांकि एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने कहा था कि जिस पर विवाद हो रहा है, वह तुर्की का शासक तिमूर था, मेरे बेटे का नाम तैमूर है। दोनों नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं। तैमूर का मतलब लोहा होता है।