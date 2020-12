मुंबई। अपने बेबाक विचारों को लेकर विवादों में यूं ही पड़ जाने वाले अभिनेता सैफ अली खान ( Saif Ali Khan ) ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'आदिपुरुष' ( Movie Adipurush ) के संबंध में एक बयान दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है। सैफ ने कहा है कि 'आदिपुरुष' में रावण के किरदार को जस्टीफाई किया जाएगा और सीता अपहरण को न्यायोचित दिखाया जाएगा। इसके बाद फिल्म को बायकॉट का ट्रेंड शुरू हो गया है।

क्या कहा सैफ ने

'आदिपुरुष' में प्रभास भगवान राम, सैफ रावण/लंकेश और कृति सैनन सीता के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म के बारे में सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनकी अपकमिंग फिल्म में रावण को बुरे किरदार की जगह मानवीय और मनोरंजक दिखाया जाएगा। उसे दयालु बना दिया जाएगा। साथ ही इसमें सीता के राणव द्वारा अपहरण को न्योयोचित दिखाया जाएगा। राम और रावण की लड़ाई को एक बदले के तौर पर पेश किया जाएगा। यह बदला रावण अपनी बहन सूपर्णखा के लक्ष्मण द्वारा नाक काटने का होगा। सैफ के इस बयान के बाद लोगों ने #BoycottAdipurush ट्रेंड करना शुरू कर दिया है।

#BoycottAdipurush as Long as this Mоrоn Saif Ali Khan is part of the movie. Why are you bent on twisting facts @omraut ?? Justifying Sita Abduction & showing Ravan as humane -SPARE US THIS АSNINЕ WOKEISM #Adipurush #SaifAliKhan #WakeUpOmraut pic.twitter.com/BD4dT9U12t

“we will make him (रावण) humane, up the entertainment quotient, justify his abduction of Sita & the war with Ram as revenge for what was done to his sister Surpanakha by Lakshman”: Saif Ali Khan (Taimur’s abbu)



Do you all hv guts & will power to delete Bollywood from yr lives?!