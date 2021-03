Saina Trailer: वुमेन्स डे पर साइना नेहवाल की बायोपिक के ट्रेलर ने दिया खास मैसेज, परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग के कायल हुए फैंस

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीता चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म साइना का ट्रेलर सामने आ गया है। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की बायोपिक पर बनी फिल्म साइना का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। परिणीति चोपड़ा धमाकेदार अंदाज में साइना का किरदार निभाते हुए दिख रही हैं। ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर अपनी जगह बना ली है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर साइना के ट्रेलर को रिलीज किया गया है जो महिला सशक्तिकरण का भी मैसेज दे रहा है। साइना के किरदार में परिणीति बेहद ही शानदार लग रही हैं।

साइना के किरदार में फिट बैठी परिणीति चोपड़ा

साइना नेहवाल की बायोपिक में उनके जीवन के संघर्ष से लेकर बैडमिंटन स्टार बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। ट्रेलर में देखने को मिल रहा है कि साइना के माता-पिता ने उन्हें खूब सपोर्ट किया और बचपन से ही उनका लक्ष्य तय था। साइना की जिंदगी में उनकी मां का कितना बड़ा सपोर्ट रहा है इसे बखूबी दिखाया गया है। साइना की मां बचपन से ही अपनी बेटी को बैडमिंटन चैंपियन बनाने के लिए तैयार रहती हैं। हालांकि उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आता है जब लोगों ने साइना का करियर खत्म होने तक की बात बोल दी थी। लेकिन साइना ने फिर से अपने बुलंद हौसलों से सभी को हैरान कर दिया। साइना के रोल में परिणीति की एक्टिंग देखकर फैंस बेहद ही खुश हैं। ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

SAINA🏸🙏🏻 This women's day I am proud to bring to you - SAINA🏸🙏🏻 In cinemas 26th March. Watch the trailer now - https://t.co/Egh5NSWJyI @NSaina #AmoleGupte #ManavKaul @eshannaqvi #BhushanKumar @deepabhatia11 @Sujay_Jairaj @raseshtweets #KrishanKumar @AmaalMallik

महिलाओं के लिए फिल्म लेकर आ रही है खास मैसेज

फिल्म साइना को अमोल गुप्ते ने डायरेक्ट किया है और परिणीति इस किरदार के साथ न्याय करती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रेलर में कुछ शानदार डायलॉग्स भी सुनने को मिल रहे हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। इससे पहले साइना फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था। जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। परिणीति के वॉइस ओवर में टीजर की शुरुआत की गई थी और भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया जा रहा था। इतना तो साफ है कि फिल्म के द्वारा महिलाओं के प्रति जागरुकता फैलाने का काम भी किया जाएगा। साइना 26 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

#Saina trailer made me emotional already! There's so much that goes behind making a champion... @ParineetiChopra this looks really good 😎#SainaTrailer @NSaina https://t.co/meoYk3sxIW