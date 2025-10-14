Patrika LogoSwitch to English

'सैयारा' कपल अहान पांडे और अनीत पड्डा ने रिश्ता किया कन्फर्म? बर्थडे पर रोमांटिक फोटो आई सामने

Ahaan Panday celebrates Aneet Padda birthday: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' से धमाकेदार डेब्यू करने वाले एक्टर अहान पांडे ने धूमधाम से अनीत पड्डा का जन्मदिन मनाया। दोनों की इस दौरान की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। फोटोज को देख एक बार फिर कहा जा रहा है कि कपल असल जिंदगी में डेट कर रहे हैं।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 14, 2025

Saiyaara couple Ahaan Panday Aneet Padda confirmed their relationship

अनीत पड्डा और अहान पांडे की तस्वीर

Ahaan Panday celebrates Aneet Padda Birthday: पहली फिल्म से रातों रात स्टार बनी अनीत अड्डा ने 13 अक्टूबर को अपना 23वां जन्मदिन मनाया। बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें जैसे ही सामने आई सोशल मीडिया पर हर कोई कमेंट करने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जन्मदिन की तस्वीर थीं उसमे अहान पांडे के साथ अनीत पड्डा की केमिस्ट्री बेहद शानदार नजर आ रही थी। दोनों फिल्म से भी ज्यादा एक दूसरे के करीब नजर आए। इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद दोनों की डेटिंग की अफवाहें भी तेज हो गईं।

अनीत पड्डा और अहान पांडे ने किया रिश्ता पक्का? (Ahaan Panday Aneet Padda Chemistry)

एक इंसान अपने जन्मदिन में उन लोगों को बुलाता है जो उसके दिल के करीब होते हैं ऐसे में अनीत पड्डा ने भी अपने बर्थडे के जश्न की शुरुआत रूमर्ड बॉयफ्रेंड अहान पांडे के साथ की। अहान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक कॉन्सर्ट का वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अनीत पड्डा के साथ खुलकर एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री साफ दिखाई दे रही है, और यह क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एक क्लिप में तो अनीत और अहान एक-दूसरे को अपने मैचिंग रिस्टबैंड भी दिखाते नजर आ रहे हैं, जिससे फैंस और उत्साहित हो गए।

सेल्फी में दिखी गजब केमिस्ट्री (Ahaan Panday Aneet Padda Photo)

कॉन्सर्ट से अनीत और अहान की एक सेल्फी भी खूब पसंद की जा रही है। इस फोटो में दोनों अपनी आंखें बंद करके कॉन्सर्ट का मजा लेते दिख रहे हैं। 'सैयारा' की सफलता के बाद, अनीत और अहान दोनों ही सुपरस्टार्स की गिनती में शामिल हो गए हैं। फिल्म में उनकी केमिस्ट्री जितनी पसंद की गई थी, उतनी ही केयरिंग बॉन्डिंग उनकी रियल लाइफ में भी देखने को मिलती है। अक्सर दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं।

डेटिंग की अफवाह हुई तेज

डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक, "अहान पांडे और अनीत पड्डा एक कमिटेड रिश्ते में हैं। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि उनकी लव स्टोरी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में से एक है जो 'सैयारा' की शूटिंग के दौरान स्वाभाविक रूप से शुरू हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि शूटिंग के दौरान काम करते-करते वे एक-दूसरे के और करीब आ गए। आखिरकार, दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। अनीत और अहान एक कमिटेड रिश्ते में हैं।"

bollywod news

Bollywood

Updated on:

14 Oct 2025 10:02 am

Published on:

14 Oct 2025 09:57 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'सैयारा' कपल अहान पांडे और अनीत पड्डा ने रिश्ता किया कन्फर्म? बर्थडे पर रोमांटिक फोटो आई सामने

