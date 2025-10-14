‘सैयारा’ कपल अहान पांडे और अनीत पड्डा ने रिश्ता किया कन्फर्म? बर्थडे पर रोमांटिक फोटो आई सामने

एक इंसान अपने जन्मदिन में उन लोगों को बुलाता है जो उसके दिल के करीब होते हैं ऐसे में अनीत पड्डा ने भी अपने बर्थडे के जश्न की शुरुआत रूमर्ड बॉयफ्रेंड अहान पांडे के साथ की। अहान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक कॉन्सर्ट का वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अनीत पड्डा के साथ खुलकर एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री साफ दिखाई दे रही है, और यह क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एक क्लिप में तो अनीत और अहान एक-दूसरे को अपने मैचिंग रिस्टबैंड भी दिखाते नजर आ रहे हैं, जिससे फैंस और उत्साहित हो गए।