रोमांटिक हीरो के बाद अब एक्शन करते नजर आएंगे, ‘Saiyaara’ फेम एक्टर अहान पांडे?

Ahaan Panday Upcoming Film: फिल्म 'सैयारा' से फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाले एक्टर अहान पांडे अब अपनी रोमांटिक हीरो की छवि को तोड़ते हुए एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अहान अब एक्शन जॉनर में हाथ आजमाने को तैयार हैं…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 29, 2025

रोमांटिक हीरो के बाद अब एक्शन करते नजर आएंगे, 'Saiyaara' फेम एक्टर अहान पांडे?

'Saiyaara' फेम एक्टर अहान पांडे(सोर्स: X)

Ahaan Panday Upcoming Film: अहान पांडे ने 'Saiyaara' फिल्म में इसी साल बॉलीवुड डेब्यू किया है। बता दें कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने कम बजट में बनी ये रोमांटिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल करेगी। ये फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। 'Saiyaara' की इस सफलता ने अहान पांडे को रातोंरात स्टार बना दिया और फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा भी गया है। अब दिलचस्प बात ये है कि रोमांटिक हीरो की अपनी छवि को आगे बढ़ाते हुए अहान एक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं।

अब एक्शन करते नजर आएंगे, 'Saiyaara' फेम एक्टर

खबर है कि अहान पांडे अपनी अगली फिल्म के लिए बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर अली अब्बास जफर के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। जफर अपनी 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी ये नई फिल्म अहान को रोमांस किंग से एक्शन किंग में बदल सकती है, ये एक अच्छा मौका है।

'Saiyaara' फेम एक्टर अहान पांडे (सोर्स: x)

ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म यश राज फिल्म्स (YRF) के बैनर तले बनाई जा रही है, जो अहान पांडे की YRF के साथ दूसरी फिल्म होगी। कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक्शन और रोमांस का बेहतरीन कॉम्बो होगी। अली अब्बास जफर एक बार फिर 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' के अपने जाने-पहचाने अंदाज में लौट रहे हैं और इस बार उन्होंने अपनी फिल्म के लिए अहान को चुना है। अली अब्बास अहान की 'सैयारा' में की गई परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हुए थे।

फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल

मजेदार बात ये है कि आदित्य चोपड़ा ने खुद अली अब्बास को अहान पांडे का नाम सुझाया है, क्योंकि अहान ने अभी तक बहुत ज्यादा काम नहीं किया है और लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि 'सैयारा' के बाद वो और क्या कर सकते हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और म्यूजिक पर भी काम शुरू हो गया है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर 2026 की पहली तिमाही में फिल्म की शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक अहान या फिल्म मेकर्स की तरफ से इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

खबरों के अनुसार, अली अब्बास जफर की फिल्म के अलावा ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि अहान पांडे, संजय लीला भंसाली के साथ भी फिल्म कर सकते हैं। हाल ही में उन्हें भंसाली के ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखा गया था, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अहान भंसाली की अगली फिल्म के हीरो हो सकते हैं। हालांकि, इस मामले में भी संजय लीला भंसाली या अहान की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है।

दरअसल, अहान पांडे के करियर के इस नए मोड़ पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अगर ये खबरें सच होती हैं, तो अहान जल्द ही बॉलीवुड के एक्शन और बड़े बजट की फिल्मों का हिस्सा बनते दिख सकते हैं, जो उनके करियर को एक नई दिशा देगी।

