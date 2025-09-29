रोमांटिक हीरो के बाद अब एक्शन करते नजर आएंगे, ‘Saiyaara’ फेम एक्टर अहान पांडे?

Ahaan Panday Upcoming Film: अहान पांडे ने 'Saiyaara' फिल्म में इसी साल बॉलीवुड डेब्यू किया है। बता दें कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने कम बजट में बनी ये रोमांटिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल करेगी। ये फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। 'Saiyaara' की इस सफलता ने अहान पांडे को रातोंरात स्टार बना दिया और फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा भी गया है। अब दिलचस्प बात ये है कि रोमांटिक हीरो की अपनी छवि को आगे बढ़ाते हुए अहान एक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं।