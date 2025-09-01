Beef पर खुलासे के बाद सलीम खान का नया बयान, निकाह से पहले पत्नी संग हिन्दू रीति-रिवाज से की थी शादी

बता दें कि सलीम ने माना कि सुशीला के पिता ने खुलकर कहा था कि उन्हें सलीम खान का परिवार पसंद है, लेकिन उनकी चिंता धर्म को लेकर थी। सलीम ने उन्हें आश्वस्त किया और उनका विश्वास जीता। उन्होंने कहा, "मेरे ससुर, जो एक डेंटिस्ट थे, ने मेरी शादी की बात आने पर मेरी पृष्ठभूमि की जांच की और इस तथ्य का सम्मान किया कि मैं एक अच्छे परिवार से आता हूं और अच्छी तरह से शिक्षित हूं। उन्होंने मुझसे साफ रूप से कहा कि मेरी धार्मिक आस्था ही उनकी एकमात्र आपत्ति है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि भले ही हमारे बीच असहमति या झगड़े हों, लेकिन मेरी और मेरी पत्नी के बीच निश्चित रूप से हमारे धर्मों के कारण नहीं होंगे। हमारी शादी को अब 60 साल हो गए हैं।"