dabangg 3: सलमान की फिल्म बीच में छोड़कर थिएटरों से निकले दर्शक-, कहा- ऐसा लगा कोई मुझे टॅार्चर कर रहा है

बॅालीवुड स्टार सलमान खान ( Salman Khan ) की फिल्म 'दबंग 3' ( Dabangg 3 ) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसका निर्देशन एक्टर प्रभुदेवा ( prabhudeva ) ने किया है। लगातार सलमान के फैन इस फिल्म को थिएटरों में देखने जा रहे हैं। लेकिन एक ओर जहां सलमान ने फिल्म की दर्शकों को पसंद आ रही है, वहीं कुछ लोगों ने जमकर फिल्म को ट्रोल किया है।

#Dabangg3 was a headache, seriously... It's so outdated and torturous that you'll feel sorry for yourself... Of course it's better than #Dabangg2 but wasn't that the worst in the series? Let's not talk about the songs that were coming in every few minutes, like a Bhojpuri film! — Rahul Raut (@Rahulrautwrites) December 21, 2019

#Dabangg3Reviews :There is not a single scene in the film that makes you feel bored!! Dabangg 3 is the perfect ride of laughter,emotion and high octane action sequences.Sonakshi did a good job,Sai was also good.Coming to the villain, Kichha sudeep is the best villain (1/2) pic.twitter.com/iEAcMCHLyF — ᴮᴱᴵᴺᴳ ᵛᴵᵛᴱᴷ (@psychovivek2) December 20, 2019

यूजर्स का कहना है कि फिल्म की कहानी इतनी बुरी है, कि हम थिएटरों से बीच में उठकर वापस लौट आए। एक यूजर ने लिखा,' 'दबंग' सरदर्द की तरह थी। वहीं पुरानी कहानी...ऐसा लगा कोई मुझे टॅार्चर कर रहा है। इससे अच्छी तो 'दबंग 2' की कहानी थी। गानों की तो बात ही मत करो, भोजपुरी फिल्मों की तरह हर दो मिनट में आ रहे थे।'

Being a Salman fan, it is very disappointing to see his movies these days. Bharat and now Dabangg 3. Dabangg 3 was one of the worst films this year..#Dabangg3Reviews #Dabangg3 — Abhinav Jaju (@abhinavjaju) December 21, 2019

Finally #Dabangg3Reviews are out 🔥

Not a single person gave more than 2 stars 😂😂😂😂😂#Dabangg3 #Dabangg3Review pic.twitter.com/1Cu4WoSyOO — Amol Khiladi 😇 (@Khiladi_desi) December 19, 2019

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ' मैं सलमान खान का फैन हूं। लेकिन इस बार मैं बहुत निराश हुआ। इस तरह कि फिल्में आज के दौर में बन रही हैं, यह निराशाजनक बात है। पहले भारत और अब 'दबंग 3'। इस साल की सबसे बुरी फिल्म है 'दबंग 3'।'

गौरतलब है कि सलमान खान स्टारर इस फिल्म में उनके अलावा एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और सई मांजरेकर लीड रोल में हैं।