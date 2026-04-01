दीपिका पादुकोण के ‘जानी दुश्मन’ संदीप रेड्डी वांगा ने की ‘धुरंधर 2’ की तारीफ, प्रोपेगेंडा के आरोपों पर दिया जवाब

संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म के निर्देशक आदित्य धर और मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह की भी खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद उन्हें लगा कि ये एक मजबूत और प्रभावशाली कहानी है, जिसे लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म पर उठ रहे सवालों का जवाब समय खुद देगा। गौरतलब है पिछले काफी समय से संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में संदीप का रणवीर की फिल्म की तारीफ करना अपने आप में ही बड़ी बात है।