शाहरुख को रणवीर सिंह ने किया इग्नोर? किंग खान ने गालों पर प्यार से किया टच तो वीडियो हुआ वायरल

दरअसल, ये वीडियो एक बर्थडे सेलिब्रेशन का बताया जा रहा है, जिसमें दोनों सितारे एक ही जगह मौजूद थे। वीडियो में नजर आता है कि शाहरुख खान और रणवीर सिंह आमने-सामने आते हैं और दोनों के बीच कुछ पल की बातचीत होती है। इसी दौरान शाहरुख खान बेहद प्यार के साथ रणवीर के गालों को छूटे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद रणवीर दूसरे मेहमानों से मिलने आगे बढ़ जाते हैं। इसी छोटे से पल ने सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा छेड़ दी।