‘दीवार’ के Amitabh Bachchan को देखकर आज भी बिजनेस के फैसले लेते हैं बेटे अभिषेक, बोले- इसके पीछे मेरी भावनाएं

Abhishek Bachchan On Amitabh Bachchan Movie Deewar: बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाने वाली 'दीवार' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि पीढ़ियों को प्रभावित करने वाली कहानी रही है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन द्वारा निभाया गया विजय का किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दिलचस्प बात ये है कि इस किरदार का असर सिर्फ दर्शकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके बेटे अभिषेक बच्चन की सोच और उनके बिजनेस फैसलों तक पहुंच गया। हाल ही में एक बातचीत में अभिषेक ने खुलकर बताया कि कैसे इस फिल्म के एक भावनात्मक दृश्य ने उनके निवेश के नजरिए को बदल दिया।