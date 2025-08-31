Sanjay Chhel: जालसाजों के चंगुल में फंसे फिल्म निर्देशक, सामने आया सनसनीखेज मामला, FIR दर्ज

Sanjay Chhel: मनोरंजन जगत में एक चौंकाने वाली खबर ने सबको हैरान कर दिया है। मशहूर फिल्म निर्देशक और लेखक संजय छेल ठगों के जाल में फंस गए हैं। जानकारी के अनुसार, अज्ञात लोगों ने फर्जी आरटीओ चालान का हवाला देकर लगभग 99,989 रुपए की ठगी कर ली। फर्जीवाड़े का एहसास होने पर फिल्म निर्देशक ने इसकी शिकायत फौरन अंबोली पुलिस में की। जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।