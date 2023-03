12 साल बाद फिर से साथ दिखाई देंगे शाहरुख खान और संजय दत्त, 'जवान' में निभाएंगे ये रोल

Sanjay Dutt to make cameo in Jawan: शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'जवान' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' में संजय दत्त नजर आएंगे। इस फिल्म में उनका रोल क्या होगा इस बारें में भी जानकारी मिली है। यहीं नहीं कहा तो यह भी जा रहा है कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी नजर आ सकती हैं।

Sanjay Dutt Is About To Do Cameo In Shahrukh Khan And Atlee Next Movie Jawan