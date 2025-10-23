सारा अली खान ने पोस्ट में बता दी दिल की बात, कहा- आज मैं को कुछ भी हूं…

सारा अली खान की लेटेस्ट फोटो (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Sara Ali Khan Kedarnath Temple Video: बॉलीवुड अभिनेत्री भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त हैं। यही कारण है कि वह बार-बार उनके दर्शन के लिए केदारनाथ जाती हैं। हाल ही में उन्होंने दुनिया की उस एक जगह के बारे में बताया जो उन्हें पूरी तरह से जानी-पहचानी लगती है और जिसने उन्हें वो बनाया जो वो हैं।
एक्ट्रेस सारा अली खान ने बुधवार को सोशल मीडिया पर दुनिया की उस एक जगह के बारे में दिल को छू लेने वाला खुलासा किया जो उन्हें पूरी तरह से जानी-पहचानी लगती है। उन्होंने बताया कि कैसे इस खास जगह ने उनकी पहचान बनाई है और उन्हें आज जो वो हैं, वो बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
दरअसल, सारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर केदारनाथ की अपनी हालिया ट्रिप की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। कैप्शन में, अभिनेत्री ने लिखा, “जय श्री केदार दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह जो पूरी तरह से जानी-पहचानी लगती है और आज भी मुझे हर बार हैरान और हैरान कर देती है। सिर्फ शुक्रिया। मुझे वो सब कुछ देने के लिए धन्यवाद जो मेरे पास है और मुझे वो सब कुछ बनाने के लिए जो मैं हूं।”
सारा अली खान ने अपने ट्रिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं।
फोटो में वो पहाड़ों के बीच सनसेट का लुत्फ उठाते हुए और लोकल लोगों के साथ मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आ रही हैं। कुछ तस्वीरों में सारा लोकल खाने का मजा भी लेती दिख रही हैं।
ये सारा की केदारनाथ यात्रा पहली बार नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में भी वह पवित्र केदारनाथ मंदिर गई थीं। उस वक्त उन्होंने इस जगह से अपने आध्यात्मिक जुड़ाव और भगवान शिव के प्रति भक्ति के बारे में लिखा था। अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था, “जय श्री केदार। मंदाकिनी का बहना, आरती की आवाज़, बादलों के पार एक दूधिया सागर… अगली बार तक के लिए जयभोलेनाथ।”
यात्रा के दौरान वह एक ढ़ाबे पर रुकी, जहां उन्होंने एक लोकल आदमी (गढ़वाली) से बात की। जब एक्ट्रेस ने पूछा आप क्या गूथ रहे हैं? तो उसने जवाब दिया- ‘कोदा’
दरअसल, ‘कोदा’ मोटा अनाज है, जिसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। इसे कई जगहों पर अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे- बिहार-यूपी में मंडुए और रागी के नाम से लोग जानते हैं।
वर्क फ्रंट पर, सारा अली खान पहली बार आयुष्मान खुराना के साथ आने वाली रोमांटिक कॉमेडी “पति पत्नी और वो 2” में काम करेंगी। यह फिल्म 2019 की हिट “पति पत्नी और वो” का स्पिरिचुअल सीक्वल है, जिसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे ने एक्टिंग की थी। खास बात यह है कि 2019 की फिल्म खुद इसी नाम की 1978 की क्लासिक फिल्म का रीमेक थी। सारा को हाल ही में अनुराग बसु की फिल्म “मेट्रो… इन दिनों” में बड़े पर्दे पर देखा गया था।
