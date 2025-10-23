सारा अली खान ने पोस्ट में बता दी दिल की बात, कहा- आज मैं को कुछ भी हूं…

वर्क फ्रंट पर, सारा अली खान पहली बार आयुष्मान खुराना के साथ आने वाली रोमांटिक कॉमेडी “पति पत्नी और वो 2” में काम करेंगी। यह फिल्म 2019 की हिट “पति पत्नी और वो” का स्पिरिचुअल सीक्वल है, जिसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे ने एक्टिंग की थी। खास बात यह है कि 2019 की फिल्म खुद इसी नाम की 1978 की क्लासिक फिल्म का रीमेक थी। सारा को हाल ही में अनुराग बसु की फिल्म “मेट्रो… इन दिनों” में बड़े पर्दे पर देखा गया था।