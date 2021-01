Sara Ali Khan ने मालदीव से की हॉट तस्वीरें शेयर, मल्टी कलर ड्रेस में ढाया कहर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। अब सारा ने मालदीव (Maldives) से अपनी बेहद ही हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

इन दिनों सारा मालदीव में वेकेशन के लिए गई हुई हैं। यहां से उन्होंने अपनी तस्वीरें की हैं। इन तस्वीरों को सारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Sara Ali Khan Instagram) से शेयर किया है। तस्वीरों में सारा समुद्र किनारे बहुत ही दिलकश अंदाज में पोज़ देती हुईं नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने मल्टी कलर की ड्रेस पहनी हुई है, जो मालदीव के लिए परफेक्ट है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा, 'मिट्टी में पैर और नाक को चूमतीं सूरज की किरणें।' उनकी ये तस्वीरें अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

THE MOMENT I REALISED SHE IS ON A VACATION, I SAW THIS SERVE COMING OMG 🥵😳🔥 #SaraAliKhan pic.twitter.com/wk9XlFjSV6