पॉपुलर एक्ट्रेस का आधी रात भूत से सामना, डर से जपने लगी थी हनुमान चालीसा

Famous Actress: पॉपुलर एक्ट्रेस सरगुन मेहता के साथ एक ऐसा डरावना हादसा हुआ कि आधी रात को उन्हें भूत का सामना करना पड़ा। डर के मारे उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। सरगुन ने बताया कि उन्हें अपने घर में किसी आत्मा की मौजूदगी महसूस हुई, जिससे वे बेहद डर गई थीं। उन्होंने बिस्तर पर किसी के लेटने और मसाजर चलने जैसी अजीब आवाजें सुनीं…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 05, 2025

पॉपुलर एक्ट्रेस का आधी रात भूत से सामना, डर से पढ़ने लगी थी हनुमान चालीसा
सरगुन मेहता (फोटो सोर्स: X)

Sargun Mehta Haunted House: टीवी की फेमस एक्ट्रेस सरगुन मेहता आज भले ही एक सफल प्रोड्यूसर के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष किया है। इंडस्ट्री में हर कलाकार को अच्छे और बुरे वक्त देखने पड़ते हैं, लेकिन सरगुन ने अपने स्ट्रगल के दिनों में एक ऐसा अनुभव किया था, जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सकता है।

एक्ट्रेस का सामना भूत से

दरअसल, एक्ट्रेस का सामना भूत से हो गया था, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनके घर में एक आत्मा थी, जिसकी वजह से सरगुन के होश उड़ गए थे। सरगुन मेहता ने अपने एक इंटरव्यू में खुद अपने इस हॉन्टेड एक्सपीरियंस को शेयर किया है। बता दें कि सरगुन उस दौरान एक घर में अपनी काम वाली के साथ रहती थीं। एक्ट्रेस को अकेले डर लगता था, इसलिए सोते समय वे कमरे का दरवाजा भी खोलकर सोती थीं। एक रात सरगुन सोई हुई थीं और उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे बेड पर लेटा हुआ है।

जपने लगी थी हनुमान चालीसा

इतना ही नहीं, सरगुन को मसाजर की आवाज भी आई, जैसे कोई उसे इस्तेमाल कर रहा हो। मसाजर की कंगन और जमीन से टकराने की आवाज सुनकर सरगुन बुरी तरह से डर गई थीं। खुद को बचाने के लिए एक्ट्रेस हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और हिम्मत करके उन्होंने अपनी हाउस हेल्प को फोन किया। जैसे ही बेल बजी, फोन कट गया। इसके बाद सरगुन को आवाज आई जैसे किसी ने उस मसाजर को बंद किया हो। उनकी रूह तो तब कांप उठी जब उन्हें तेज हवा का झोंका आया और लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। फिर उन्हें कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ।

ये डरावना अनुभव था

हालांकि, जब काम वाली सामने दरवाजे से आई तो एक्ट्रेस को यकीन हुआ कि वो उनके पीछे नहीं थी। इसके अलावा, अगले दिन एक्ट्रेस को पता चला कि मसाजर टूट चुका है, कोई उनके अलावा उस कमरे में नहीं था और उन्होंने मसाजर इस्तेमाल नहीं किया था, तो वो टूटा कैसे? सरगुन मेहता का ये डरावना अनुभव वाकई में चौंकाने वाला है।

Updated on:

05 Sept 2025 05:38 pm

Published on:

05 Sept 2025 05:35 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पॉपुलर एक्ट्रेस का आधी रात भूत से सामना, डर से जपने लगी थी हनुमान चालीसा

