Searching For Sheela: ओशो की शिष्या रह चुकीं मां आनंद शीला के सच से उठेगा पर्दा!

नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स पर आज से ओशो रजनीश की पूर्व सेक्रेटरी मां आनंद शीला पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'सर्चिंग फॉर शीला' स्ट्रीम हो रही है। इस डॉक्यूमेंट्री का सह-निर्माण करण जौहर की कम्पनी धर्मेटिक एंटरटेनमेंट ने किया है। करण जौहर ने 22 अप्रैल को इसका ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस डॉक्यूमेंट्री में मां आनंद शीला अपनी रहस्यमय जिंदगी का सच खुद बताएंगी।

मां आनंद शीला ओशो के करीबियों में से एक थीं। दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी भी किसी से छिपी नहीं है। 34 साल गुमनामी की जिंदगी जीने वालीं मां आनंद शीला पिछले साल भारत आई हैं। लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ओशो से उनकी बॉन्डिंग और तमाम ऐसी चीजें जो अभी तक रहस्य बनी हुई हैं।

You've seen her, you've heard her and you've definitely heard about her. Now she's here to tell you her own story. #SearchingforSheela streaming from 22nd April, only on Netflix.@apoorvamehta18 #MaAnandSheela @shakunbatra @aneeshabaig @dharmatic_ #jouskafilms @netflixindia pic.twitter.com/RGm6bHiDXd