Shah Bano: रुला देगी मुस्लिम महिला की कहानी, 40 साल बाद पर्दे पर सच आएगा सामने

शाहबानो की कहानी पर्दे पर बहुत जल्द देखने को मिलेगी। फिल्म का नाम है ‘हक’ है, जिसका टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। फिल्म ‘हक’ में यामी गौतम शाजिया बानो का किरदार निभा रही हैं, जो असल में शाह बानो केस से प्रेरित एक काल्पनिक रोल है। फिल्म में उनके पति की भूमिका इमरान हाशमी ने निभाई है। टीजर में दिखाया गया है कि ये कहानी 1970 के दशक के आखिर और 1980 के शुरुआती दौर की है, जब भारत की सबसे चर्चित कानूनी लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी गई थी। बता दें ‘हक’ जिग्ना वोरा की किताब ‘बानो: भारत की बेटी’ पर आधारित है, लेकिन इसे एक नाटकीय और काल्पनिक रूप दिया गया है। ये फिल्म सिनेमाघरों में 7 नवंबर 2025 को रिलीज की जाएगी।