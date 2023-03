पठान सेलिब्रेशन, शाहरुख खान का फैंस को तोहफा एक टिकट के साथ दूसरी टिकट फ्री

नई दिल्लीPublished: Mar 02, 2023 06:06:42 pm Submitted by: Anju Chaudhary Bajpai

Pathaan Celebration: शाहरुख खान की फिल्म पठान लगातार बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। फिल्म ने अबतक घरेलु बॉक्स ऑफिस पर कुल 528 करोड़ रुपए और वर्ल्डवाइड 1024 करोड़ रुपए का धांसू कलेक्शन कर लिया है। इसी मौके पर शाहरुख खान ने अपने फैंस को दिया है एक खास तोहफा। एक पठान टिकट के साथ दूसरी टिकट मुफ्त। जानिए कहां और किस दिन देख सकते हैं शोज।

Pathaan Celebration Buy One Tickets Get One Ticket Free Offer

Pathaan Offer: शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म पठान की सक्सेस को लेकर पूरी स्टारकास्ट बेहद खुश है। इसी खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए अब आप फिल्म पठान को एक टिकट पर दूसरी टिकट फ्री के ऑफर में देख सकते हैं। (Buy One Tickets Get One Ticket Free Offer) यह ऑफस अभी कुछ ही घंटे पहले सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। लेकिन यह याद रहे यह ऑफर केवल कुछ ही खास दिनों के लिए मिला है। यह खास ऑफस आपको इस फ्राइडे यानी की 3 मार्च से लेकर 5 मार्च कुछ ही सिनेमाघरों में मिलेगा। चार सालों बाद शाहरुख खान की वापसी जहां एक ओर उनके करियर की अबतक की सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर यह फिल्म बाकी सभी हीरो की फिल्मों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। फिल्म की लगातार सक्सेस से सभी बेहद खुश हैं। शाहरुख खान के फैंस तो यह तक कह रहें हैं कि अब शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस से हिला पाना किसी भी हीरो के बस की बात नहीं है।