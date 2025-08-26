Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

शाहरुख-दीपिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। एक्टर्स पर क्या आरोप लगे हैं, चलिए जानते हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 26, 2025

Shahrukh Khan-Deepika Padukone
शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Shahrukh-Deepika In Trouble: मनोरंजन जगत से एक बड़ी खबर सामने आई। ताजा जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के भरतपुर में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। यह शिकायत मथुरा गेट थाने में कीर्ति सिंह नाम के स्थानीय व्यक्ति ने दर्ज कराई है।

समझिए पूरा मामला?

कीर्ति ने बताया कि उन्होंने हुंडई कंपनी की एक कार खरीदी थी, लेकिन पहले दिन से ही कार में तकनीकी समस्याएं शुरू हो गईं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्हें बार-बार आश्वासन दिया गया कि कार ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ और कंपनी टालमटोल करती रही। इस मामले से शाहरुख और दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Alia Bhatt का टूटा ‘सब्र का बांध’, वायरल वीडियो होने पर Instagram पर लिखा लंबा नोट
बॉलीवुड
Alia Bhatt got angry

एक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

कार निर्माता के इस रवैये से तंग होकर कीर्ति सिंह ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने भरतपुर की सीजेएम कोर्ट में इस धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस पर कोर्ट ने मथुरा गेट थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कीर्ति सिंह ने दावा किया कि उसे हुंडई कंपनी ने ‘मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट’ वाली कार बेची।

पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद हुंडई कंपनी, उसके अधिकारियों और ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान व दीपिका पादुकोण सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया। इसमें विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कीर्ति सिंह का क्या है कहना?

कीर्ति सिंह ने बताया कि उन्होंने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के विज्ञापनों को देखकर हुंडई कार खरीदी थी। उनका कहना है कि कार में खराबी की वजह से उनका भरोसा टूटा, और इसके लिए ब्रांड एंबेसडर भी जिम्मेदार हैं।

आगे इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना होगा। अभी तक शाहरुख या उनकी टीम की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।

ये भी पढ़ें

सुनील शेट्टी से स्टेज पर माफी मांगता रहा लोकल मिमिक्री आर्टिस्ट, फटकारते रहे एक्टर, वीडियो देख फैंस हुए नाराज
बॉलीवुड
Suniel Shetty Viral Video (1)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

दीपिका पादुकोण

Rajasthan

शाहरुख खान

Updated on:

26 Aug 2025 07:22 pm

Published on:

26 Aug 2025 07:21 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शाहरुख-दीपिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.