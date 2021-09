शाहरुख खान को मिलने लगी बॉयकॉट की धमकी, ट्रेंड हुआ #BoycottShahRukhKhan

नई दिल्ली। बीते दिन यानी कि गुरुवार से सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। शाहरुख खान को लेकर ट्विटर पर घमासान हो रहा है। कुछ समय पहले कुछ लोगों ने शाहरुख के खिलाफ हैशटैग बॉयकॉट ट्रेंड करने लगा। यहीं नहीं अभिनेता को धमकी दी जा रही है कि वो उनकी अपकमिंग फिल्म पठान को भी फ्लॉप कर देंगे। ऐसे में अब ट्विटर पर शाहरुख खान के चाहने वाले और उनके खिलाफ लिखने वालों के बीच झगड़ा शुरु हो गया है।

We request you to cooperate with us in this campaign. 🇮🇳🚩#BoycottShahRukhKhan pic.twitter.com/ZFsnNKfJ4p