रातो-रात कहां गायब हो गया 'मन्नत' पर लगा नेम प्लेट? लाखों में थी इसकी कीमत

अक्सर ऐसा होता है कि हम हर वो चीज जानना चाहते हैं जो हमारे पसंदीदा कलाकारों से जुड़ी होती है। कभी कभी उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी सुर्खियों में रहती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों किंग खान के घर की नेमप्लेट के साथ है। ये इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है।

Published: May 28, 2022 11:15:43 am

शाहरुख खान ने हाल ही में मुंबई के पॉश एरिया बांद्रा स्थित अपने बंगले का नेम प्लेट बदला था। जिसकी कीमत 25 लाख रुपये के करीब बताई गई थी। अब एक बार फिर ये चर्चा में है। दरअसल में ये नेमप्लेट अब गायब हो गई है। रुकिए घबराइए नहीं ये प्लेट रिपेयर होने के लिए गायब हुई है।

