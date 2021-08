55 साल की उम्र में शाहरुख खान की बॉडी में दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेंशन, वायरल हुआ लेटेस्ट लुक

नई दिल्ली। बॉलीवुड में शाहरुख खान बादशाह के नाम से फेमस हैं। टीवी से बड़े पर्दे तक का सफर उनका काफी हसीन रहा है। सालों बाद भी शाहरुख खान का जादू इंडस्ट्री में कायम है। शाहरुख खान को लेकर आज भी लोगों में क्रेज देखने को मिलता है। हाल ही में शाहरुख खान का एक फोटोशूट सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। शर्टलेस में शाहरुख खान को देख उनके फैंस हैरान हो गए हैं। खास बात ये है कि तस्वीर में शाहरुख काफी फिट दिखाई दे रहे हैं।

