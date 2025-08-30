शशि कपूर के हमशक्ल ने उड़ाया गर्दा, Viral Video को देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Shashi Kapoor's back: सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड सेलेब्स के हमशक्लों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स दिवंगत अभिनेता शशि कपूर की तरह दिख रहा है। इस शख्स ने 1979 की फिल्म 'सुहाग' के हिट गाने 'मैं तो बेघर हूं…' पर उसी गेटअप में वीडियो बनाया है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसके एक्सप्रेशन और लुक बिल्कुल शशि कपूर की तरह हैं, जिसे देखकर फैंस हैरान हैं।
कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि उन्हें एक पल के लिए लगा कि शशि कपूर वापस आ गए हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि ये लड़का शशि कपूर की बेहतरीन कॉपी है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और लोग इस पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि क्या यह सच में शशि कपूर का हमशक्ल है या फिर कोई जादू है।
शशि कपूर का ये वीडियो लोगो को खूब पसंद आ रहा हैं। इस वीडियो को देखकर शशि कपूर के फैंस उनकी यादों में खो गए हैं और उन्हें एक बार फिर से अपने चहेते अभिनेता को देखने का मौका मिला है। यह वीडियो साबित करता है कि शशि कपूर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और उनकी यादें हमेशा ताजा रहेंगी।