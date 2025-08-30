शशि कपूर के हमशक्ल ने उड़ाया गर्दा, Viral Video को देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Shashi Kapoor's back: सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड सेलेब्स के हमशक्लों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स दिवंगत अभिनेता शशि कपूर की तरह दिख रहा है। इस शख्स ने 1979 की फिल्म 'सुहाग' के हिट गाने 'मैं तो बेघर हूं…' पर उसी गेटअप में वीडियो बनाया है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसके एक्सप्रेशन और लुक बिल्कुल शशि कपूर की तरह हैं, जिसे देखकर फैंस हैरान हैं।