धर्मेंद्र की झूठी खबरों पर फूटा शत्रुघ्न सिन्हा का गुस्सा, बोले- एक पल के लिए यकीन हो गया था…

Shatrughan Sinha On Dharmendra Health: धर्मेंद्र की सेहत को लेकर पूरा देश इस समय चिंता में हैं। हर कोई चाहता है कि एक्टर जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाए। उनके लिए कई जगहों पर पूजा-पाठ और हवन किए जा रहे हैं। ऐसे में मंगलवार सुबह खबर आई थी कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है और उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। जिसके तुरंत बाद उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने सभी खबरों को झूठा बताया। अब इसी बीच इन खबरों को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का सब्र का बांध टूट गया है। उन्होंने अपना गुस्सा उतारा है और साथ ही बताया है कि उन्हें इन खबरों पर एक पल के लिए यकीन हो गया था।