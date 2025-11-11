Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धर्मेंद्र की झूठी खबरों पर फूटा शत्रुघ्न सिन्हा का गुस्सा, बोले- एक पल के लिए यकीन हो गया था…

Dharmendra News: धर्मेंद्र को लेकर जो सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैली थीं, उनपर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी यकीन कर लिया था, अब उन्होंने अपना गुस्सा उतारा है और लोगों को फटकार लगाई है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 11, 2025

Shatrughan Sinha Angry On Dharmendra Death Rumors

धर्मेंद्र की खबरों पर शत्रुघ्न सिन्हा का फूटा गुस्सा

Shatrughan Sinha On Dharmendra Health: धर्मेंद्र की सेहत को लेकर पूरा देश इस समय चिंता में हैं। हर कोई चाहता है कि एक्टर जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाए। उनके लिए कई जगहों पर पूजा-पाठ और हवन किए जा रहे हैं। ऐसे में मंगलवार सुबह खबर आई थी कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है और उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। जिसके तुरंत बाद उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने सभी खबरों को झूठा बताया। अब इसी बीच इन खबरों को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का सब्र का बांध टूट गया है। उन्होंने अपना गुस्सा उतारा है और साथ ही बताया है कि उन्हें इन खबरों पर एक पल के लिए यकीन हो गया था।

धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर शत्रुघ्न सिन्हा का फूटा गुस्सा (Shatrughan Sinha On Dharmendra Health)

शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि सुबह उठकर मैंने प्रतिष्ठित पोर्टल्स पर धर्मेंद्र के निधन की खबरें देखीं, तो मुझे भी एक पल के लिए यकीन हो गया था कि यह खबर सच है। उन्होंने कहा, "मैं सुबह उठा और मुझे इन रिपोर्ट्स के बारे में पता चला, लगा कि ये सच होगा क्योंकि ये भरोसेमंद पोर्टल्स और पब्लिकेशन्स के जरिए कहा जा रहा था।"

जैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा को सच्चाई के बारे में पता चला, तो वह हैरान रह गए और फिर उन्होंने राहत की सांस ली। बोले, "हर किसी के चहीते धरम जी ठीक हैं और जल्द ही वो घर पर होंगे। मरे उनके दुश्मन।"

'शत्रुघ्न सिन्हा को हा गया था यकीन' (Shatrughan Sinha Angry On Dharmendra Death Rumors)

शत्रुघ्न सिन्हा ने इस तरह की झूठी और गैर-जिम्मेदार खबर फैलाने वालों पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि आखिर वे लोग कौन हैं जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं? शत्रुघ्न ने कहा, "धरम जी के पास कोई टीम नहीं है। तो किस टीम ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है? ये सब बिल्कुल सही नहीं है।" गौरतलब है कि शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र की दोस्ती करीब 50 सालों से चली आ रही है। दोनों ने साथ में सुपरहिट फिल्म 'दोस्त' में काम किया था। शत्रुघ्न ने कहा कि वह धर्मेंद्र और उनकी पत्नी हेमा मालिनी को बहुत पसंद करते हैं।

देओल परिवार की तीन पीढ़ियां (Dharmendra Health Update)

धर्मेंद्र के लिए दुआ करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनका दोस्त कई और साल स्वस्थ जीवन जिए। उन्होंने देओल परिवार की विरासत पर गर्व जताया और कहा, "अब तो उनके पोते भी एक्टर्स बन गए हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देओल परिवार की तीन पीढ़ियां आ गई हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।"

'जल्द घर आएंगे धर्मेंद्र'

धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी सेहत को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और अब यह साफ हो चुका है कि उनकी हालत स्थिर है और वह जल्द ही ठीक होकर घर लौटेंगे। इस बीच, फैंस और इंडस्ट्री के लोग झूठी खबरें फैलाने वालों की कड़ी आलोचना कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Dharmendra Health Update: मीडिया पर फूटा हेमा मालिनी का गुस्सा, बोलीं- कैसे जिम्मेदार चैनल ऐसी झूठी न्यूज फैला सकते हैं
बॉलीवुड
Dharmendra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

धर्मेंद्र

Published on:

11 Nov 2025 02:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र की झूठी खबरों पर फूटा शत्रुघ्न सिन्हा का गुस्सा, बोले- एक पल के लिए यकीन हो गया था…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र

‘पापा ठीक हैं…’ जितेंद्र को लेकर बेटे तुषार कपूर ने दिया बड़ा अपडेट, कल लड़खड़ाकर गिरे थे एक्टर

Jeetendra Health Update
बॉलीवुड

एक्ट्रेस हो गईं शर्म से पानी-पानी जब पहली मुलाकात में धर्मेंद्र ने कही शशि कपूर से ये बात

एक्ट्रेस हो गईं शर्म से पानी-पानी जब पहली मुलाकात में धर्मेंद्र ने कही शशि कपूर से ये बात
बॉलीवुड

‘तुम्हारे पास 10 लोग हैं, मेरे पास…’,धर्मेंद्र ने अंडरवर्ल्ड को दी थी जान से मारने की धमकी

'तुम्हारे पास 10 लोग हैं, मेरे पास...',धर्मेंद्र ने अंडरवर्ल्ड को दी थी जान से मारने की धमकी
बॉलीवुड

हॉस्पिटल जाने से पहले धर्मेंद्र ने किया था ये पोस्ट, वीडियो शेयर कर बोले थे- भगवान…

Dharmendra Last Post
बॉलीवुड

धर्म परिवर्तन पर धर्मेंद्र ने दिया था ये बड़ा बयान, कहा- मैं वो इंसान नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए…

धर्म परिवर्तन पर धर्मेंद्र ने दिया था ये बड़ा बयान, कहा- मैं वो इंसान नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.