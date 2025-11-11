धर्मेंद्र की झूठी खबरों पर फूटा शत्रुघ्न सिन्हा का गुस्सा, बोले- एक पल के लिए यकीन हो गया था…

धर्मेंद्र की खबरों पर शत्रुघ्न सिन्हा का फूटा गुस्सा
Shatrughan Sinha On Dharmendra Health: धर्मेंद्र की सेहत को लेकर पूरा देश इस समय चिंता में हैं। हर कोई चाहता है कि एक्टर जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाए। उनके लिए कई जगहों पर पूजा-पाठ और हवन किए जा रहे हैं। ऐसे में मंगलवार सुबह खबर आई थी कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है और उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। जिसके तुरंत बाद उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने सभी खबरों को झूठा बताया। अब इसी बीच इन खबरों को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का सब्र का बांध टूट गया है। उन्होंने अपना गुस्सा उतारा है और साथ ही बताया है कि उन्हें इन खबरों पर एक पल के लिए यकीन हो गया था।
शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि सुबह उठकर मैंने प्रतिष्ठित पोर्टल्स पर धर्मेंद्र के निधन की खबरें देखीं, तो मुझे भी एक पल के लिए यकीन हो गया था कि यह खबर सच है। उन्होंने कहा, "मैं सुबह उठा और मुझे इन रिपोर्ट्स के बारे में पता चला, लगा कि ये सच होगा क्योंकि ये भरोसेमंद पोर्टल्स और पब्लिकेशन्स के जरिए कहा जा रहा था।"
जैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा को सच्चाई के बारे में पता चला, तो वह हैरान रह गए और फिर उन्होंने राहत की सांस ली। बोले, "हर किसी के चहीते धरम जी ठीक हैं और जल्द ही वो घर पर होंगे। मरे उनके दुश्मन।"
शत्रुघ्न सिन्हा ने इस तरह की झूठी और गैर-जिम्मेदार खबर फैलाने वालों पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि आखिर वे लोग कौन हैं जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं? शत्रुघ्न ने कहा, "धरम जी के पास कोई टीम नहीं है। तो किस टीम ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है? ये सब बिल्कुल सही नहीं है।" गौरतलब है कि शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र की दोस्ती करीब 50 सालों से चली आ रही है। दोनों ने साथ में सुपरहिट फिल्म 'दोस्त' में काम किया था। शत्रुघ्न ने कहा कि वह धर्मेंद्र और उनकी पत्नी हेमा मालिनी को बहुत पसंद करते हैं।
धर्मेंद्र के लिए दुआ करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनका दोस्त कई और साल स्वस्थ जीवन जिए। उन्होंने देओल परिवार की विरासत पर गर्व जताया और कहा, "अब तो उनके पोते भी एक्टर्स बन गए हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देओल परिवार की तीन पीढ़ियां आ गई हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।"
धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी सेहत को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और अब यह साफ हो चुका है कि उनकी हालत स्थिर है और वह जल्द ही ठीक होकर घर लौटेंगे। इस बीच, फैंस और इंडस्ट्री के लोग झूठी खबरें फैलाने वालों की कड़ी आलोचना कर रहे हैं।
