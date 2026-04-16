शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं पसंद आया अक्षय का ‘रहमान डकैत’ किरदार? चाहते थे ये एक्टर बने खूंखार विलेन

Shatrughan Sinha On Akshaye Khanna Rehman Dakait role in Dhurandhar: रणवीर सिंह कि फिल्म 'धुरंधर 2' इस समय बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म 19 मार्च को पर्दे पर आई थी। लेकिन अभी चर्चा इस फिल्म के पहले भाग धुरंधर की हो रही है। जो 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और इसे भी लोगों ने बेहद पसंद किया था। इसमें अक्षय खन्ना ने खूंखार रहमान डकैत का किरदार निभाया था। उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हो गए थे। अब शत्रुघ्न सिन्हा का एक बड़ा बयान तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह पुरानी फिल्मों के विलेन को कह रहे हैं कि रहमान डकैत का किरदार आपको करना चाहिए था। आइये जानते हैं आखिर शत्रुघ्न सिन्हा किसे देखना चाहते थे...