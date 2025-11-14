Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ो और रीना रॉय से शादी करो…शत्रुघ्न सिन्हा पर भाई ने बनाया था ये बड़ा दबाव

Shatrughan Sinha Affair: शत्रुघ्न सिन्हा के जीवन का एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जब उनकी पत्नी पूनम 8 महीने की प्रेग्नेंट थीं, तब उनके बड़े भाई राम ने उन पर रीना रॉय से शादी करने का बनाया था दबाव…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 14, 2025

8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ो और रीना रॉय से शादी करो...शत्रुघ्न सिन्हा पर भाई ने बनाया था ये बड़ा दबाव

शत्रुघ्न सिन्हा अपने पत्नि पूनम संग रीना रॉय (सोर्स: X @ShatrughanSinha)

Shatrughan Sinha Affair: फिल्मी दुनिया के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा 70 के दशक में बड़े पर्दे के चमकते सितारों में से एक है। सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा की प्राइवेट लाइफ हमेशा चर्चा में रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अभिनेत्री रीना रॉय। शत्रुध्न सिन्हा और अभिनेत्री रीना रॉय के गहरे प्यार के किस्से जगजाहिर है। बता दें, जब शत्रुघ्न सिन्हा 1980 में पूनम सिन्हा से शादी की तो सभी दंग रह गए थे। क्योंकि ये वो दौर था जब धर्मेंद्र भी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए ही हेमा मालिनी से शादी कर किए थे।

शत्रुघ्न सिन्हा पर भाई ने बनाया था ये बड़ा दबाव

इन सबके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी जीवनी 'एनीथिंग बट खामोश' (Anything But Khamosh) में उस मुश्किल दौर का जिक्र किया और बताया कि, 'जब वो रीना रॉय से संबंध तोड़ नहीं पा रहे थे और पूनम से शादीशुदा थे। तब उन्होंने बताया, ' पूनम 8 महीने की प्रेग्नेंट थीं, तो उनके बड़े भाई राम ने उन्हें रीना से जबरदस्ती शादी करने को कहा, जिससे सुनकर वो दंग रह थे।

इतना ही नहीं, शत्रुघ्न ने उस दौर को अपने लाइफ का सबसे मुश्किल दौर बताया और कहा, 'इमोशनल कनेक्शन से बाहर निकलने में समय लगता है।' इसके बाद उन्होंने शादी वाली बात को लेकर बताया, 'उनकी पत्नी पूनम बहुत रोती थीं, लेकिन शत्रुघ्न ने एक्सेप्ट किया कि चीजों को ठीक होने में काफी समय लगता है।'

एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर की बात

इसके बाद शत्रुघ्न ने बताया, 'जब वो रीना के साथ बाहर जाते थे, तो रीना हमेशा पूछती थीं -तुमने तो अपना घर बसा लिया। तो क्या मैं सिर्फ एक खिलौना थी जिसका यूज किया और फेंक दिया गया, तब मै हमेशा चुप हो जाता था?' इस पर शत्रुघ्न ने ये भी कहा, "मुझे हर आदमी से कहना है कि एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर आपको हमेशा अपराध की तरह महसूस कराता है। जब आप घर पर होते हैं, तो आपको दूसरी महिला को नजरअंदाज करने का अपराध।"

भाई के दबाव में घुटने नहीं टेके

दरअसल, राम अपनी बात पर अड़े थे और उन्होंने शत्रुघ्न को धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने उनसे शादी नहीं की, तो वो उनके अफेयर के बारे में सबको बता देंगे। दरअसल, शत्रुघ्न कभी रीना से शादी नहीं करना चाहते थे। इसको लेकर जब शत्रुघ्न ने सचिव पवन कुमार को ये पत्र लिखा, तो उन्होंने स्थिति को संभाला और बताया, भले ही वो मुंबई से दूर शूटिंग कर रहे थे, लेकिन पवन ने ही शत्रुघ्न और पूनम की शादी बचाई थी।

शत्रुघ्न ने उनके भाई के दबाव में घुटने नहीं टेके, और जल्द ही रीना ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और उनकी बेटी सनम खान का जन्म हुआ। इन सब घटनाओं के दौरान, शत्रुघ्न को ये एहसास हुआ कि उनके बड़े भाई राम उनकी सफलता से खुश नहीं थे, क्योंकि उनके भाई ने उनकी शादी में शिरकत नहीं की थी, ये कहानी बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया के पीछे के गहरे और रिश्तों को उजागर करती है।

ये भी पढ़ें

7 दिन बाद हुई कैटरीना कैफ डिस्चार्ज, न्यू बॉर्न बेबी को लेकर कपल पहुंचे घर, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
7 दिन बाद हुई कैटरीना कैफ डिस्चार्ज, न्यू बॉर्न बेबी को कपल घर ले जाते आए नजर, वीडियों वायरल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

14 Nov 2025 04:50 pm

Published on:

14 Nov 2025 04:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ो और रीना रॉय से शादी करो…शत्रुघ्न सिन्हा पर भाई ने बनाया था ये बड़ा दबाव

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : भगवा की आंधी में बुझी ‘लालटेन’, ‘पंजे’ से भी दूर कांग्रेस, PK हुए महाफ्लॉप

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की एक्ट्रेस का निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Kamini Kaushal Passed Away
बॉलीवुड

शर्टलेस ट्रेंड से लेकर ‘ही-मैन’ टाइटल तक, किस फिल्म ने दिलाई थी Dharmendra को एक्शन हीरो की पहचान

Dharmendra Movie Phool aur Patthar
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की तबीयत खराब के बीच अमिताभ बच्चन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- कोई एथिक्स…

धर्मेंद्र की तबीयत खराब के बीच अमिताभ बच्चन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- कोई एथिक्स...
बॉलीवुड

Dharmendra की हालत पर दोस्त जया प्रदा हुई इमोशनल, पोस्ट में लिखा- आपकी हेल्थ को लेकर…

Dharmendra Health friend and actress Jaya Prada
बॉलीवुड

7 दिन बाद हुई कैटरीना कैफ डिस्चार्ज, न्यू बॉर्न बेबी को लेकर कपल पहुंचे घर, वीडियो वायरल

7 दिन बाद हुई कैटरीना कैफ डिस्चार्ज, न्यू बॉर्न बेबी को कपल घर ले जाते आए नजर, वीडियों वायरल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.