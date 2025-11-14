8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ो और रीना रॉय से शादी करो...शत्रुघ्न सिन्हा पर भाई ने बनाया था ये बड़ा दबाव

Shatrughan Sinha Affair: फिल्मी दुनिया के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा 70 के दशक में बड़े पर्दे के चमकते सितारों में से एक है। सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा की प्राइवेट लाइफ हमेशा चर्चा में रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अभिनेत्री रीना रॉय। शत्रुध्न सिन्हा और अभिनेत्री रीना रॉय के गहरे प्यार के किस्से जगजाहिर है। बता दें, जब शत्रुघ्न सिन्हा 1980 में पूनम सिन्हा से शादी की तो सभी दंग रह गए थे। क्योंकि ये वो दौर था जब धर्मेंद्र भी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए ही हेमा मालिनी से शादी कर किए थे।