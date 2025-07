मौत से कुछ घंटे पहले शेफाली जरीवाला ने ली थी ये ड्रिप, करीबी दोस्त ने किया खुलासा, बोलीं- उसने पराग से कहा कि…

शेफाली जरीवाला की करीबा दोस्त पूजा ने बताई सच्चाई (Shefali Jariwala Friend Pooja Ghai) जर्नलिस्ट विक्की लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में शेफाली की करीबी दोस्त रही पूजा घई ने कई बातें बताई। पूजा ने कहा, “जो मैं परिवार और पराग की बातों से समझी हूं वह ये है कि घर में सत्यनारायण की पूजा हुई थी असल में जब अगले दिन हमें अंतिम संस्कार के लिए शेफाली को लेने के लिए घर में जाने की इजाजत मिली, तब मुझे पता चला कि पूरा घर पूजा के लिए सजाया गया था। शेफाली का उस दिन व्रत था तो उसने रात का खाना खाया और पराग से कहा कि वह कुत्ते को टहलाने ले जाए। जैसे ही वह नीचे गया, उसे हेल्पर ने बताया कि दीदी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। जिसके बाद पराग ऊपर आया।”

शेफाली ऐसे पेशे में थी जहां उसे बेस्ट देना होता था

विटामिन C लेना एक बहुत ही सामान्य बात है। मतलब हम सब विटामिन C लेते हैं, है ना? मुझे लगता है कि कोविड 19 के बाद से लोग विटामिन C को बहुत नियमित रूप से लेने लगे हैं। और विटामिन सी एक ऐसी चीज है जो मैं भी लेती हूं। इसलिए यह एक बहुत ही सामान्य बात है। असल में, अगर आप दुबई में सड़कों पर चलते हैं, तो आपको आम क्लीनिक और सैलून में कई विटामिन सी ड्रिप दिखाई देंगे। वह एक ऐसे पेशे में थी जहां उसे अपना बेस्ट करना था, और वह अपना बेस्ट कर रही थी। वह सबसे अच्छी दिखती थी।”