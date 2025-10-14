शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका

कोठारी का दावा था कि एक्ट्रेस ने कंपनी का विस्तार करने के लिए 60 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन ब्याज की दरों को देखते हुए इसे निजी निवेश के तौर पर दिखाने के लिए कहा। उन्होंने कोठारी को विश्वास दिलाया कि वह हर महीने ब्याज की रकम भरेंगी, लेकिन शिल्पा ने वो पैसे बिजनेस में न लगाकर निजी तौर पर खर्च किए और फिर बाद में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।