Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका

Shilpa Shetty: 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से कहा कि पहले अप्रूवर बनिए…

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 14, 2025

Shilpa Shetty Lookout Notice Update

शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Shilpa Shetty Lookout Notice: 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। इसी को रद्द कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, “अगर आपको विदेश जाना है, तो पहले अप्रूवर बनिए।”

बता दें यह मामला मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) की जांच से जुड़ा है, जिसमें शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा दोनों को आरोपी बनाया गया है।

शिल्पा ने हाल ही में यूट्यूब के एक इवेंट में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि पहले उन्हें जांच में अप्रूवर (गवाह) बनना होगा। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने यह भी कहा था कि पहले 60 करोड़ रुपए जमा करें, फिर सुनवाई आगे बढ़ेगी।

ईओडब्ल्यू ने किया था एक्ट्रेस का बयान दर्ज

ईओडब्ल्यू ने पिछले हफ्ते शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया था। इसमें एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने बेस्ट डील टीवी से 4 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन यह उनकी सेलिब्रिटी फीस थी। वह कंपनी में डायरेक्टर जरूर थीं, लेकिन पैसे उन्होंने इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने बतौर सेलिब्रिटी उस प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन किया था। शिल्पा शेट्टी ने जनवरी 2016 में कंपनी के पद से इस्तीफा दे दिया था।

केस की बात करें तो शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।

कोठारी का दावा था कि एक्ट्रेस ने कंपनी का विस्तार करने के लिए 60 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन ब्याज की दरों को देखते हुए इसे निजी निवेश के तौर पर दिखाने के लिए कहा। उन्होंने कोठारी को विश्वास दिलाया कि वह हर महीने ब्याज की रकम भरेंगी, लेकिन शिल्पा ने वो पैसे बिजनेस में न लगाकर निजी तौर पर खर्च किए और फिर बाद में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।

व्यवसायी दीपक कोठारी ने कई बार एक्ट्रेस से पैसे वापस देने की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है और उन्होंने दंपत्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया।

ये भी पढ़ें

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की सच्चाई आई सामने, जानें धोखाधड़ी के 60 करोड़ कहां चंपत हो गए?
बॉलीवुड
Shilpa-Raj Kundra Fraud Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood News

Published on:

14 Oct 2025 08:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जिसने खेली खून की होली, उड़ा दिए थे 10 पाकिस्तानी टैंक, भारत माता के सपूत पर बन रही है फिल्म Ikkis

Ikkis' Poster
बॉलीवुड

40 साल पहले आई ‘राम तेरी गंगा मैली’ का वो गाना, जिसके लिए हुआ था मात्र सवा रुपये का सौदा

Actress Mandakin in Ek Radha Ek Meera Song
बॉलीवुड

सिग्नल पर कटोरा लेकर भीख मांगती थी बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस, गंदे खाने की वजह से हुई थी सड़क पर दर्दनाक मौत

Miss Minnie's story
बॉलीवुड

दोपहर में बीयर पीती और रात में नाइट क्लब जाती थी बॉलीवुड की ये फेमस एक्ट्रेस, सालों बाद सच्चाई आई सामने

Kunickaa Sadanand
बॉलीवुड

सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने कर दिया ऐलान, रोते हुए बोलीं- मेरे भाई के साथ…

Sushant Singh Rajput's sister Divya Gautam
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.