रेड साड़ी में दिखा Shilpa Shetty का हॉट अंदाज, तस्वीरें हुईं सोशल मीडिया पर वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) फिल्मों के अलावा अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। 45 साल की उम्र में भी शिल्पा ने अपने फिगर को पहले की तरह मेनटेन किया हुआ है। शिल्पा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर करती रहती हैं। अब उनकी कुछ तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं।

वायरल हो रहीं तस्वीरों में शिल्पा रेड कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं। साड़ी में शिल्पा अपने फिट बॉडी को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। रेड साड़ी में उनका हॉट अंदाज फैंस उनकी काफी तारीफ कर रही हैं। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

दरअसल, शिल्पा शेट्टी और डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) जल्द ही एक एड में नजर आने वाली हैं। ऐसे में दोनों उस एड की शूटिंग के लिए पहुंचीं। सेट पर जाने से पहले शिल्पा ने मीडिया के सामने पोज़ भी दिए। ऐसे में उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर चर्चा की विषय बनी हुई हैं। इस शूट का एक वीडियो शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर भी किया है। इसमें उनके साथ फराह खान नजर आ रही हैं।

वीडियो में शिल्पा अपने शॉट का इंतजार कर रही होती हैं इतने में वहां फराह आती हैं और उनपर आरोप लगाती हैं कि शिल्‍पा ने उनका प्रॉजेक्‍ट छीन लिया। फराह कहती हैं, पहले ये ऐड मैं करने वाली थी। इसने मेरे पेट पर लात मार दी है। इसके बाद शिल्पा अपनी कमर दिखाती हुईं कहती हैं कि पापी पेट का सवाल है। वैसे ये ऐड मुझे पेट की वजह से ही मिला है। उसके बाद वह कहती हैं कि ये ऐड हम दोनों साथ में करने वाले हैं। हालांकि ऐड किस बारे में होगा इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। वीडियो को शेयर करते हुए शिल्पा ने मजेदार कैप्शन लिखा। वह लिखती हैं, 'चुरा के ऐड मेरा.. फराह खान चली!!!! जब काम मजेदार बन जाए।'

बता दें कि शिल्पा शेट्टी जल्द ही बॉलीवुड में वापसी करने वाली हैं। वह फिल्‍म 'निकम्‍मा' में नजर आएंगी। इसके साथ ही, वह फिल्‍म 'हंगामा 2' में भी दिखाई देंगी। इसमें उनके साथ परेश रावल व मीजान जाफरी लीड रोल में होंगे।

