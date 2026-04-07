‘मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं’ 60 करोड़ की धोखाधड़ी पर राज कुंद्रा का फूटा गुस्सा, किया पोस्ट

यह पहली बार नहीं है जब राज कुंद्रा कानूनी मुश्किलों में फंसे हों, इससे पहले भी वह अन्य विवादों के कारण जेल की हवा खा चुके हैं। हालांकि, इस बार राज कुंद्रा का रुख काफी आक्रामक नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह 'पब्लिक ओपिनियन' के बजाय कानूनी प्रक्रिया के जरिए खुद को पाक-साफ साबित करना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि EOW की जांच में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और क्या राज कुंद्रा को वह 'इंसाफ' मिलता है जिसकी वे मांग कर रहे हैं।