प्रेमानंद महाराज को किडनी देने पर राज कुंद्रा हुए थे ट्रोल, अब निकाला गुस्सा, बोले- किसी की जान बचाने के लिए…

Raj Kundra Reaction Premanand Maharaj Donate Kidney: बॉलीवुड का पावर कपल कहे जाने वाले शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा 14 अगस्त को प्रेमानंद महाराज से मिलने वृदांवन पहुंचे थे। इस दौरान राज ने महाराज जी से मिलकर उन्हें अपनी एक किडनी देने की बात कही थी जिसे सुनकर शिल्पा शेट्टी भी हैरान रह गई थी। इस वीडियो के वायरल होते हुए लोग राज कुंद्रा को ट्रोल करने लगे और उनके इस ऑफर को पीआर स्टंट बताने लगे। अब इस पूरे मामले पर राज कुंद्रा का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने पहली बार इस तरह का बयान दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है।