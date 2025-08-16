प्रेमानंद महाराज को किडनी देने पर राज कुंद्रा हुए थे ट्रोल, अब निकाला गुस्सा, बोले- किसी की जान बचाने के लिए…

Raj Kundra Reaction Premanand Maharaj Donate Kidney: बॉलीवुड का पावर कपल कहे जाने वाले शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा 14 अगस्त को प्रेमानंद महाराज से मिलने वृदांवन पहुंचे थे। इस दौरान राज ने महाराज जी से मिलकर उन्हें अपनी एक किडनी देने की बात कही थी जिसे सुनकर शिल्पा शेट्टी भी हैरान रह गई थी। इस वीडियो के वायरल होते हुए लोग राज कुंद्रा को ट्रोल करने लगे और उनके इस ऑफर को पीआर स्टंट बताने लगे। अब इस पूरे मामले पर राज कुंद्रा का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने पहली बार इस तरह का बयान दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है।
राज कुंद्रा जब प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे उस समय उन्होंने महाराज जी से अपने दिल की कई बातें शेयर की थी। उनके वायरल वीडियो वह कहते दिखाई दिए थे, “महाराज जी मेरी इच्छा है कि आप मेरी एक किडनी ले लीजिए। मैं आपको दान करना चाहता हूं। मैं आपकी तकलीफ जानता हूं। अगर मैं आपके काम आ पाऊं तो मेरी एक किडनी आपके नाम।” राज को इसी बात पर ट्रोल किया जा रहा था और अब उन्होंने इन्हीं बातों पर गुस्सा उतारा है।
राज कुंद्रा ने अपने X अकाउंट पर उनका मजाक उड़ाने वाले ट्रोलर्स को जवाब दिया है। राज ने लिखा, “हम अजीब दुनिया में रहते हैं। जब कोई किसी की जान बचाने के लिए अपना एक हिस्सा देने का फैसला करता है, तो उसे पीआर स्टंट कहकर मजाक उड़ाया जाता है। अगर करुणा एक स्टंट है, तो दुनिया इसे और देखे। अगर मानवता एक रणनीति है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएं।” राज का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यही नहीं इस पर भी यूजर्स के कमेंट्स आ रहे हैं।