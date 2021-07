खुद बेहद फिट होने के बावजूद 51 साल की हॉलीवुड स्टार जेनिफर लोपेज जैसी बॉडी चाहती हैं शिल्पा शेट्टी

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने करीब एक दशक बाद अभिनय की दुनिया में वापसी की है। उनकी फिल्म 'हंगामा 2' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 23 जुलाई से स्ट्रीम होगी। मूवी के प्रमोशन के दौरान दिए एक इंटरव्यू में शिल्पा ने कहा है कि वह जेनिफर लोपेज जैसी बॉडी चाहती हैं। उन्होंने इस बातचीत में यह भी बताया कि 46 की उम्र में अपनी एपियरेंस के लिए उन्हें प्रशंसा मिलती है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है।

'मैं पागल हो गई थी, मैं सबकुछ खा रही थी'

शिल्पा ने हाल ही में द क्वींट से बातचीत में कहा,'मैं इस बात से इंकार नहीं करूंगी। कई लोग ऐसा कहते हैं। और मैं इस बात की प्रशंसा करती हूं कि ये मानते हैं कि मेहनत जारी है। मुझे लगता है कि जब लोग मानते हैं, तो महसूस होता है कि योगा ने अपना काम किया।' एक्ट्रेस ने कहा कि जब उनका बेटा विवान हुआ था, तब उनका वजन 32 किलो बढ़ गया था। एक्ट्रेस ने कहा,'मैं पागल हो गई थी, मैं सबकुछ खा रही थी, मुझे तो खाने के लिए कारण चाहिए था। एक दिन मैंने महसूस किया कि मैंने बहुत सारा वैट बढ़ा लिया है। ऐसा नहीं है कि ये नेचुरली आता है। अगर मैंने अपनी केयर नहीं की होती, मैं अनुशासित नहीं रहती, तो मेरा वजन बढ़ जाता। मैंने यह तय किया कि मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं और क्या नहीं और मैंने योगिक सिद्धांतो के साथ जीना शुरू किया।'

एक्ट्रेस ने आगे कहा,'मैं जेनिफर लोपेज जैसे बॉडी चाहती हूं। हम सब के लिए बेंचमार्क होते हैं। मुझे लगता है वह 52 साल की हैं और ये बड़ी शानदार बात है। कुछ लोग हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं। मैं चाहती हूं कि जब मैं 65 की हो जाउं, तो बहुत बेहतरीन लगूं।'

