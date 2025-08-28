‘जटाधरा’ में शिल्पा शिरोडकर बनीं जादूगरनी, फर्स्ट लुक आया सामने, एक्साइटेड दिखे फैंस

पोस्टर में शिल्पा शिरोडकर एक जादू-टोना करने वाली महिला के रूप में हवन कुंड के सामने बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। फिल्म में उनके किरदार का नाम शोभा होगा। पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि अपने किरदार के बारे में शिल्पा शिरोडकर ने कहा, "मैं 'जटाधरा' का हिस्सा बनकर बेहद खुश और उत्साहित हूं। ये एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को निश्चित रूप से एक अलौकिक और रहस्यमयी सफर पर ले जाएगी। अविश्वसनीय और अद्भुत दृश्यों के साथ यह एक ऐसी कहानी है जो लोगों को जरूर पसंद आएगी।"