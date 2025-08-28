‘जटाधरा’ में शिल्पा शिरोडकर बनीं जादूगरनी, फर्स्ट लुक आया सामने, एक्साइटेड दिखे फैंस

Jatadhara: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की आने वाली फिल्म 'जटाधरा' में शिल्पा शिरोडकर भी एक अहम किरदार निभाती नजर आएंगी। मेकर्स ने गुरुवार को फिल्म से शिल्पा के किरदार का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है।
पोस्टर में शिल्पा शिरोडकर एक जादू-टोना करने वाली महिला के रूप में हवन कुंड के सामने बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। फिल्म में उनके किरदार का नाम शोभा होगा। पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि अपने किरदार के बारे में शिल्पा शिरोडकर ने कहा, "मैं 'जटाधरा' का हिस्सा बनकर बेहद खुश और उत्साहित हूं। ये एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को निश्चित रूप से एक अलौकिक और रहस्यमयी सफर पर ले जाएगी। अविश्वसनीय और अद्भुत दृश्यों के साथ यह एक ऐसी कहानी है जो लोगों को जरूर पसंद आएगी।"
शिल्पा ने फिल्म की प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के साथ काम करने के अनुभव को भी शानदार बताया। उन्होंने कहा कि प्रेरणा एक निर्माता के तौर पर सीन और छोटी-छोटी बारीकियों के प्रति बेहद समर्पित हैं। शिल्पा ने यह भी कहा कि फिल्म में उनका किरदार शोभा काफी शक्तिशाली है और उन्होंने इस किरदार को जीवंत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
इसके साथ ही अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण द्वारा निर्देशित फिल्म 'जटाधरा' में शिल्पा शिरोडकर के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, सुधीर बाबू और रवि प्रकाश भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में कमाल के वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। फिल्म इस साल के अंत में रिलीज होने की संभावना है। फिल्म का ट्रेलर अगले महीने आ सकता है। बता दें कि 'रुस्तम' के बाद 'जटाधरा', प्रेरणा अरोड़ा की जी स्टूडियो के साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने 'पैडमैन', 'परी' और 'बत्ती गुल मीटर चालू' जैसी फिल्में बनाई हैं।