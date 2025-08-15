Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Sholay: ‘शोले’ के निर्देशक ने खास सीन किया था डिलीट, 50 साल बाद फिल्म के एक्टर ने बताई सच्चाई

Sholay: फिल्म ‘शोले’ में रहीम चाचा के बेटे का किरदार निभाने वाले सचिन ने खुलासा करते हुए बताया कि निर्देशक रमेश सिप्पी ने फिल्म में उनका खास सीन हटा दिया था क्योंकि…

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 15, 2025

Sholay Movie News
‘शोले’ फिल्म का एक सीन, जिसमें रहीम चाचा अपने बेटे को विदा कर रहे हैं। (फोटो सोर्स: मूवी स्क्रीनशॉट)

Sholay: साल 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' को आज शुक्रवार को 50 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म में अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने रहीम चाचा के बेटे का किरदार निभाया था, जिसे लेकर उन्होंने खास किस्सा सुनाया है।

अभिनेता ने हाल ही में एक न्यूज एजेंसी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि निर्देशक रमेश सिप्पी ने फिल्म में उनका खास सीन डिलीट करवा दिया था और इसके पीछे की कई वजह बताई थी।

सचिन ने बताया, "मुझे मारने वाला जो सीन था, वो गब्बर के अड्डे पर शूट हुआ था, लेकिन रमेश ने इस सीन को कुछ वजहों से एडिटिंग में हटवा दिया था।

सीन हटवाने का कारण

पहली वजह यह थी कि फिल्म बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए यह सीन हटाना पड़ा। दूसरी वजह यह थी कि निर्देशक रमेश को लगा कि 16-17 साल के लड़के की हत्या दिखाना ठीक नहीं लगेगा। फाइनल सीन में गब्बर के हाथ पर एक काली चींटी चल रही होती है। वह उसे देखकर कहता है, “रामगढ़ का बेटा आया है,” और फिर चींटी को मार देता है। इसके बाद गांव में मेरे किरदार की लाश दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि मेरा किरदार मर चुका है।

खास सीन हटने पर हुआ था दुख

सचिन ने बताया कि उस समय एक अभिनेता के तौर पर उन्हें यह सीन कटने का दुख हुआ था।
अभिनेता ने बताया, "उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरा एक खास सीन था गब्बर के साथ, और वो हटा दिया गया था। हर अभिनेता को ऐसा लगेगा। लेकिन आज, जब मैं खुद एक निर्देशक हूं, तो मैं समझता हूं कि रमेशजी ने जो किया, वो सही था।"

सचिन का कहना है कि एक निर्देशक और निर्माता के नजरिए से वह रमेश सिप्पी के फैसले की सराहना करते हैं।"

फिल्म 'शोले' में सचिन का किरदार गब्बर (जिसे अमजद खान ने निभाया था) द्वारा मारा जाता है। यह फिल्म शुक्रवार को अपने 50 साल पूरे कर रही है।

