Sholay: ‘शोले’ के निर्देशक ने खास सीन किया था डिलीट, 50 साल बाद फिल्म के एक्टर ने बताई सच्चाई

पहली वजह यह थी कि फिल्म बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए यह सीन हटाना पड़ा। दूसरी वजह यह थी कि निर्देशक रमेश को लगा कि 16-17 साल के लड़के की हत्या दिखाना ठीक नहीं लगेगा। फाइनल सीन में गब्बर के हाथ पर एक काली चींटी चल रही होती है। वह उसे देखकर कहता है, “रामगढ़ का बेटा आया है,” और फिर चींटी को मार देता है। इसके बाद गांव में मेरे किरदार की लाश दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि मेरा किरदार मर चुका है।