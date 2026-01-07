7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

मैं करूंगी, ये विवाह करूंगी… Shraddha Kapoor ने शादी को लेकर कही दो टूक बात, इंटरनेट पर मची सनसनी

Shraddha Kapoor Marriage: श्रद्धा ने अपनी शादी को लेकर एक ऐसा कमेंट किया है, जिसने इंटरनेट पर सनसनी पैदा कर दी है कि क्या एक्ट्रेस अब सच में शादी करने वाली है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 07, 2026

Shraddha Kapoor Marriage

Shraddha Kapoor (सोर्स: इंस्टाग्राम)

Shraddha Kapoor Marriage: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी सादगी के लिए भी जानी जाती हैं। बता दें, सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता का आलम ये है कि उन्होंने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में कई ग्लोबल स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है और हाल ही में श्रद्धा ने अपनी शादी को लेकर एक ऐसा कमेंट किया है, जिसने इंटरनेट पर सनसनी पैदा कर दी है।

Shraddha Kapoor ने शादी को लेकर कही दो टूक बात

इतना ही नहीं, श्रद्धा कपूर ने हाल ही में अपने ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करते हुए एक मजेदार वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो वैलेंटाइन डे, बजट और ब्रेकअप के बारे में बात कर रही थीं। इसी दौरान एक फैन ने कमेंट सेक्शन में उनसे सवाल पूछ लिया जिसका इंतजार लाखों फैंस कर रहे हैं,"आप शादी कब कर रही हैं?" हमेंशा अपनी प्राइवेट लाइफ पर खामोश रहने वाली श्रद्धा ने इस बार फैंस को निराश नहीं किया। उन्होंने बड़े ही फिल्मी और मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए लिखा, "मैं करूंगी, ये विवाह करूंगी।" उनके इस जवाब ने फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है।

एक्ट्रेस के इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी है। किसी ने उन्हें सीधे शादी का प्रपोजल दे दिया, तो किसी ने पूछा कि आखिर वो दिन कब आएगा जब वे उन्हें दुल्हन के लिबास में देखेंगे। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "जल्दी दुल्हन बन जाओ, अब और इंतजार नहीं होता।"

डिनर डेट और इवेंट्स में एक साथ स्पॉट किया गया

जबकि श्रद्धा कपूर का नाम पिछले काफी समय से राइटर राहुल मोदी के साथ जोड़ा जा रहा है। राहुल मोदी ने 'प्यार का पंचनामा 2' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है। दोनों को कई बार डिनर डेट और इवेंट्स में एक साथ स्पॉट किया गया है। हालांकि, श्रद्धा ने अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन फैंस को यकीन है कि राहुल ही उनके सपनों के राजकुमार हैं।

साथ ही, बीते कुछ सालों में कटरीना कैफ, कियारा आडवाणी और दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी अभिनेत्रियां शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें श्रद्धा कपूर पर टिकी हैं। श्रद्धा ने भले ही मजाकिया लहजे में विवाह की बात कही हो, लेकिन उनके इस जवाब ने ये तो साफ कर दिया है कि वे जल्द ही अपनी जिंदगी के इस नए सफर के लिए तैयार हैं। अब एक्ट्रेस की वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रद्धा इन दिनों अपनी हालिया सफलता का आनंद ले रही हैं और आने वाले समय में 'स्त्री 3' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं। फिलहाल, उनके इस 'शादी वाले कमेंट' ने काफी सुर्खियां बटोर रखी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

07 Jan 2026 01:42 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मैं करूंगी, ये विवाह करूंगी… Shraddha Kapoor ने शादी को लेकर कही दो टूक बात, इंटरनेट पर मची सनसनी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

90% एक्टर असुरक्षित हैं… हीरामंडी फेम Jason Shah ने कॉपी-पेस्ट को लेकर इंडियन सिनेमा पर कसा तंज

90% एक्टर असुरक्षित हैं... हीरामंडी फेम Jason Shah ने कॉपी-पेस्ट को लेकर इंडियन सिनेमा पर कसा तंज
बॉलीवुड

संजय दत्त की 3 फ‍िल्में हुई 1000 करोड़ पार, बॉक्स ऑफिस पर बना ये शानदार रिकॉर्ड

Sanjay Dutt achieved this remarkable record three times even without being in lead role
बॉलीवुड

अगर धुरंधर ने चौंकाया था, तो ये 3 घंटे 21 मिनट की OTT फिल्म दिमाग हिला देगी

अगर धुरंधर ने चौंकाया था, तो ये 3 घंटे 21 मिनट की OTT फिल्म दिमाग हिला देगी
बॉलीवुड

मर चुके थे अभिषेक बच्चन, फिर क्यों बदला गया दिल्ली-6 का क्लाइमैक्स, डायरेक्टर ने खोली पोल

फिल्म Delhi 6 (सोर्स: IMDb)
बॉलीवुड

मेरा गला दबाया, मैं सांस नहीं ले पाई…हेमा मालिनी के साथ कब हुआ था ऐसा? सामने आई ये सच्चाई

hema malini
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.