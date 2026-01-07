मैं करूंगी, ये विवाह करूंगी… Shraddha Kapoor ने शादी को लेकर कही दो टूक बात, इंटरनेट पर मची सनसनी

Shraddha Kapoor (सोर्स: इंस्टाग्राम)
Shraddha Kapoor Marriage: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी सादगी के लिए भी जानी जाती हैं। बता दें, सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता का आलम ये है कि उन्होंने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में कई ग्लोबल स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है और हाल ही में श्रद्धा ने अपनी शादी को लेकर एक ऐसा कमेंट किया है, जिसने इंटरनेट पर सनसनी पैदा कर दी है।
इतना ही नहीं, श्रद्धा कपूर ने हाल ही में अपने ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करते हुए एक मजेदार वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो वैलेंटाइन डे, बजट और ब्रेकअप के बारे में बात कर रही थीं। इसी दौरान एक फैन ने कमेंट सेक्शन में उनसे सवाल पूछ लिया जिसका इंतजार लाखों फैंस कर रहे हैं,"आप शादी कब कर रही हैं?" हमेंशा अपनी प्राइवेट लाइफ पर खामोश रहने वाली श्रद्धा ने इस बार फैंस को निराश नहीं किया। उन्होंने बड़े ही फिल्मी और मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए लिखा, "मैं करूंगी, ये विवाह करूंगी।" उनके इस जवाब ने फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है।
एक्ट्रेस के इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी है। किसी ने उन्हें सीधे शादी का प्रपोजल दे दिया, तो किसी ने पूछा कि आखिर वो दिन कब आएगा जब वे उन्हें दुल्हन के लिबास में देखेंगे। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "जल्दी दुल्हन बन जाओ, अब और इंतजार नहीं होता।"
जबकि श्रद्धा कपूर का नाम पिछले काफी समय से राइटर राहुल मोदी के साथ जोड़ा जा रहा है। राहुल मोदी ने 'प्यार का पंचनामा 2' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है। दोनों को कई बार डिनर डेट और इवेंट्स में एक साथ स्पॉट किया गया है। हालांकि, श्रद्धा ने अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन फैंस को यकीन है कि राहुल ही उनके सपनों के राजकुमार हैं।
साथ ही, बीते कुछ सालों में कटरीना कैफ, कियारा आडवाणी और दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी अभिनेत्रियां शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें श्रद्धा कपूर पर टिकी हैं। श्रद्धा ने भले ही मजाकिया लहजे में विवाह की बात कही हो, लेकिन उनके इस जवाब ने ये तो साफ कर दिया है कि वे जल्द ही अपनी जिंदगी के इस नए सफर के लिए तैयार हैं। अब एक्ट्रेस की वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रद्धा इन दिनों अपनी हालिया सफलता का आनंद ले रही हैं और आने वाले समय में 'स्त्री 3' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं। फिलहाल, उनके इस 'शादी वाले कमेंट' ने काफी सुर्खियां बटोर रखी हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग