मैं करूंगी, ये विवाह करूंगी… Shraddha Kapoor ने शादी को लेकर कही दो टूक बात, इंटरनेट पर मची सनसनी

साथ ही, बीते कुछ सालों में कटरीना कैफ, कियारा आडवाणी और दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी अभिनेत्रियां शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें श्रद्धा कपूर पर टिकी हैं। श्रद्धा ने भले ही मजाकिया लहजे में विवाह की बात कही हो, लेकिन उनके इस जवाब ने ये तो साफ कर दिया है कि वे जल्द ही अपनी जिंदगी के इस नए सफर के लिए तैयार हैं। अब एक्ट्रेस की वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रद्धा इन दिनों अपनी हालिया सफलता का आनंद ले रही हैं और आने वाले समय में 'स्त्री 3' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं। फिलहाल, उनके इस 'शादी वाले कमेंट' ने काफी सुर्खियां बटोर रखी हैं।