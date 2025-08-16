‘Sholay’ तो बस शुरुआत थी! हेमा मालिनी की केमिस्ट्री ने इस 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म में मचाया तहलका

बता दें कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शानदार केमिस्ट्री सिर्फ 'शोले' तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी प्रेम कहानी प्रतिज्ञा से आगे बड़ी थी। धर्मेंद्र ने इस पर बताया कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि 'शोले' इतनी बड़ी हिट साबित होगी। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु के बाहरी इलाके में हुई थी, जो काफी थका देने वाली थी। आस-पास कोई होटल भी नहीं था, इसलिए रोज 50 किलोमीटर दूर लोकेशन पर जाना पड़ता था।

साथ ही धर्मेंद्र ने अपने को-स्टार रहे संजीव कुमार को भी याद किया और उन्हें असाधारण बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें संजीव कुमार के साथ फिल्म 'सत्यकाम' में काम करने का भी मौका मिला, जिसमें उन्होंने दोस्तों की भूमिका निभाई थी।