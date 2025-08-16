‘Sholay’ तो बस शुरुआत थी! हेमा मालिनी की केमिस्ट्री ने इस 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म में मचाया तहलका

Hema Malini's chemistry: रमेश सिप्पी की फिल्म 'शोले' को हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसे रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद 'शोले' के हीरो धर्मेंद्र इस फिल्म को अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म नहीं मानते?
धर्मेंद्र का मानना है कि 'शोले' उनके करियर की सबसे सफल फिल्म जरूर है, लेकिन उनकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म कोई और है। 'शोले' के 50 साल पूरे होने के मौके पर धर्मेंद्र ने 'इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत की और अपनी फेवरेट फिल्म का नाम बताया।
बता दें कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शानदार केमिस्ट्री सिर्फ 'शोले' तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी प्रेम कहानी प्रतिज्ञा से आगे बड़ी थी। धर्मेंद्र ने इस पर बताया कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि 'शोले' इतनी बड़ी हिट साबित होगी। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु के बाहरी इलाके में हुई थी, जो काफी थका देने वाली थी। आस-पास कोई होटल भी नहीं था, इसलिए रोज 50 किलोमीटर दूर लोकेशन पर जाना पड़ता था।
साथ ही धर्मेंद्र ने अपने को-स्टार रहे संजीव कुमार को भी याद किया और उन्हें असाधारण बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें संजीव कुमार के साथ फिल्म 'सत्यकाम' में काम करने का भी मौका मिला, जिसमें उन्होंने दोस्तों की भूमिका निभाई थी।
बता दें कि धर्मेंद्र की सबसे पसंदीदा फिल्म 'प्रतिज्ञा' है, जो 1975 में 'शोले' से ठीक दो महीने पहले रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र ने बताया कि 'प्रतिज्ञा' में उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाई थी, जो एक पुलिस वाले का वेश में रहता है। दरअसल ये रोल उनके लिए काफी मुश्किल था और इसमें भावनाओं का एक गहरा प्रवाह था। इसके साथ ही धर्मेंद्र ने बताया कि 'शोले' से टक्कर के बावजूद 'प्रतिज्ञा' सुपरहिट रही थी। उन्होंने कहा कि 'शोले', 'सत्यकाम' उनकी पसंदीदा फिल्मों में से हैं, लेकिन 'प्रतिज्ञा' उनकी सबसे पसंदीदा है।