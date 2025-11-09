‘प्लेन क्रैश होने वाला था मैं और रश्मिका मंदाना साथ में थे…’ एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

श्रद्धा को 'सनम तेरी कसम', 'दिल तो बच्चा है जी', 'जिद' और 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। ऐसे में उन्होंने फिल्मीज्ञान से बातचीत की। इस दौरान श्रद्धा ने बताया कि कैसे वह रश्मिका से पहली बार मुंबई से हैदराबाद जाने वाली एक फ्लाइट में मिली थीं और वो वही फ्लाइट थी जो क्रैश होने से बची थी। अपनी रश्मिका संग मुलाकात को याद करते हुए श्रद्धा ने कहा, "रश्मिका और मेरा एक साथ एक ऐसा अनुभव रहा, जहां हमारी फ्लाइट लगभग क्रैश होने वाली थी। हम दोनों काफी डर गए थे और वहीं मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और वह एक बहुत प्यारी इंसान हैं।"