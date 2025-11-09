Patrika LogoSwitch to English

‘प्लेन क्रैश होने वाला था मैं और रश्मिका मंदाना साथ में थे…’ एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

एक्ट्रेस श्रद्धा दास ने खुलासा करते हुए कहा कि वह जिस फ्लाइट में थी वह क्रैश होने वाली थी और उस दौरान उनके साथ रश्मिका मंदाना भी मौजूद थीं। दोनों की जान जा सकती थी। आइये जानते हैं और क्या कहा एक्ट्रेस ने...

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 09, 2025

Shraddha Das Recalls death experience with rashmika mandanna

श्रद्धा दास और रश्मिका मंदाना

Bollywood Actress: बॉलीवुड और साउथ में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और खुद को लेकर एक्ट्रेस श्रद्धा दास ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वह और रश्मिका एक फ्लाइट में थीं और प्लेन क्रैश होने वाला था। दोनों ने मौत को बेहद करीब से देखा था हम दोनों डर गए थे और फ्लाइट की इस दौरान इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी।

रश्मिका और श्रद्धा का होने वाला था प्लेन क्रैश (Rashmika Mandanna Shraddha Das)

श्रद्धा को 'सनम तेरी कसम', 'दिल तो बच्चा है जी', 'जिद' और 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। ऐसे में उन्होंने फिल्मीज्ञान से बातचीत की। इस दौरान श्रद्धा ने बताया कि कैसे वह रश्मिका से पहली बार मुंबई से हैदराबाद जाने वाली एक फ्लाइट में मिली थीं और वो वही फ्लाइट थी जो क्रैश होने से बची थी। अपनी रश्मिका संग मुलाकात को याद करते हुए श्रद्धा ने कहा, "रश्मिका और मेरा एक साथ एक ऐसा अनुभव रहा, जहां हमारी फ्लाइट लगभग क्रैश होने वाली थी। हम दोनों काफी डर गए थे और वहीं मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और वह एक बहुत प्यारी इंसान हैं।"

रश्मिका ने भी घटना का किया था खुलासा (Rashmika Mandanna Instagram)

रश्मिका ने भी सोशल मीडिया पर श्रद्धा दास के साथ एक फोटो शेयर कर उस भयानक और जानलेवा घटना के बारे में बताया था। उन्होंने घटना वाले दिन ही ये पोस्ट लिखा था, कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज हम इस तरह मौत से बच गए।" दरअसल, रश्मिका और श्रद्धा दास मुंबई से हैदराबाद जा रही थीं। यात्रा के दौरान ही फ्लाइट में कुछ खराबी आ गई, जिससे फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। इस घटना ने एक्ट्रेस को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। दोनों काफी डर गई थीं।

कब हुई थी ये घटना

बता दें, ये पूरी घटना अभी की नहीं बल्कि साल 2024 की है। रश्मिका ने 2024 में ही इस घटना के बारे में लिखा था। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एयर विस्तारा की फ्लाइट थी, जिसने मुंबई से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को टेक्निकल रीजन्स से 30 मिनट बाद मुंबई वापस लौटना पड़ा था।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'प्लेन क्रैश होने वाला था मैं और रश्मिका मंदाना साथ में थे…' एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

