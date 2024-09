Singham Again: इंतजार खत्म, टीजर के साथ आई ‘सिंघम अगेन’ की रिलीज डेट, खास मौके पर देगी दस्तक

सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर निभाएंगे विलेन की भूमिका (Singham Again Teaser) फिल्म ‘सिंघम अगेन’ में अजय देवगन अहम भूमिका निभा रहे है। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। ‘सिंघम अगेन’ साल 2011 में आई सिंघम का तीसरा पार्ट है। इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। जिस वजह से रोहित शेट्टी इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आए थे और अब इसका तीसरा पार्ट भी आ रहा है। जिसका नाम सिंघम अगेन रखा गया है। इसमें अर्जुन कपूर विलेन बने हैं। उनका खूंखार लुक देखकर फैंस भी चौंक गए थे। अब रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने फिल्म सिंघम अगेन का टीजर रिलीज किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि ये फिल्म खास मौके पर यानी दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। डेट भी बता दी है।

‘सिंघम अगेन’ खास मौके पर होगी रिलीज

फिल्म सिंघम अगेन पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “Singham is incomplete without this Hero Iss Diwali Scorpio Aayegi Bhi, Ghumegi Bhi, Lekin Entry Kisi Aur Ki Hogi जिससे ये क्लियर हो गया है कि अजय देवगन की फिल्म Singham Again की रिलीज डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया हैं। वह 1 नवंबर 2024 को ही रिलीज होगी। ‘सिंघम अगेन’ को इस बार कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भूलैया 3 से टक्कर मिलने वाली हैं।