छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक ,बॉलीवुड के शादीशुदा डायरेक्टर ने तोड़ा एक्ट्रेस दिल, करियर हुआ बर्बाद

Prachi Desai: बॉलीवुड को फॉलो करने वाले फिल्म अभिनेत्री Prachi Desai को जरूर जानते होंगे। 2006 में 'कसम से' शो से डेब्यू करने वाली प्राची देसाई रातों-रात स्टार बन गईं। बता दें कि उनकी मासूमियत और दमदार एक्टिंग ने उन्हें घर-घर में पहचान दिला दी। टीवी पर सफलता के बाद प्राची को बॉलीवुड से भी बड़े ऑफर्स मिलने लगे थे, फिर बाद में उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी हाथ अजमाया लेकिन कामयाबी के साथ-साथ उन्हें प्यार में एक ऐसा जख्म मिला, जिसे शायद वो आज तक उभर नहीं पाई हैं।