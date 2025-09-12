छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक ,बॉलीवुड के शादीशुदा डायरेक्टर ने तोड़ा एक्ट्रेस दिल, करियर हुआ बर्बाद

Prachi Desai: बॉलीवुड को फॉलो करने वाले फिल्म अभिनेत्री Prachi Desai को जरूर जानते होंगे। 2006 में 'कसम से' शो से डेब्यू करने वाली प्राची देसाई रातों-रात स्टार बन गईं। बता दें कि उनकी मासूमियत और दमदार एक्टिंग ने उन्हें घर-घर में पहचान दिला दी। टीवी पर सफलता के बाद प्राची को बॉलीवुड से भी बड़े ऑफर्स मिलने लगे थे, फिर बाद में उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी हाथ अजमाया लेकिन कामयाबी के साथ-साथ उन्हें प्यार में एक ऐसा जख्म मिला, जिसे शायद वो आज तक उभर नहीं पाई हैं।
बता दें कि प्राची ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखने की कोशिश की, लेकिन उनके एक अफेयर की अफवाह ऐसी फैली कि हर तरफ उनके ही चर्चे हो रहे थे। मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ उनके नाम को खूब जोड़ा गया। दरअसल, प्राची ने एकता कपूर के शो 'कसम से' में राम कपूर के साथ मेन रोल निभाया था।
उनकी और राम कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन इस हिट शो को प्राची ने बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड फिल्म 'रॉक ऑन' ऑफर हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन प्राची को बड़े पर्दे पर खुब पसंद किया गया था। इसके बाद प्राची को 'वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई' जैसी बड़ी फिल्म से अच्छी-खासी पहचान मिली। 'बोल बच्चन' फिल्म के साथ प्राची की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया।
दरअसल, 'बोल बच्चन' के सेट पर प्राची और रोहित शेट्टी की दोस्ती हुई और फिर यहीं से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। उस समय रोहित शेट्टी शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी प्राची देसाई के प्यार में पड़ गए थे। अफवाहें तो ये भी थीं कि दोनों इस दौरान एक साथ एक छत के नीचे रहा करते थे।
रोहित शेट्टी के अफेयर के वजह से उनका तलाक होते-होते बचा था। जब रोहित शेट्टी का घर टूटने ही वाला था, तो उन्होंने प्राची देसाई को छोड़ दिया। हालांकि, आज तक इन दोनों ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। बता दें कि एक्ट्रेस ने अभी तक शादी नहीं की है। वो खुद को सिंगल बताती हैं।