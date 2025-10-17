Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Smita Patil Birth Anniversary: राज बब्बर को पत्नी की आई याद, पोस्ट में लिख दी जज्बात

Smita Patil Birth Anniversary: राज बब्बर ने अपनी स्वर्गीय पत्नी स्मिता पाटिल को याद किया। आज, एक्ट्रेस स्मिता पाटिल का जन्मदिन है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 17, 2025

Smita Patil-Raj Babbar Love Story

राज बब्बर और स्मिता पाटिल की पुरानी तस्वीर

Raj Babbar Latest Post: बॉलीवुड की दिग्गज और बेमिसाल अदाकारा स्मिता पाटिल भले ही बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ गईं, लेकिन उनकी अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके हर किरदार में गहराई, जुनून और सच्चाई झलकती थी।

17 अक्टूबर 1955 को पुणे में जन्मीं स्मिता पाटिल आज भी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर उनके पति राज बब्बर ने याद किया है।

राज बब्बर ने पोस्ट में लिखा…

उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्मिता पाटिल की फोटो शेयर कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि जटिल भूमिकाओं को निभाने में उनकी सहजता और हमारे सामाजिक ताने-बाने में रचे-बसे किरदारों की गहरी समझ ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। उन्होंने नियति द्वारा दिए गए कुछ ही समय में ही बहुत कुछ हासिल किया। उनके जीवन का संक्षिप्तपन हमेशा एक अनसुलझे दर्द जैसा महसूस होगा।

समाज के लिए आईना थीं स्मिता पाटिल की फिल्में

आज हम आपको स्मिता पाटिल की उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जो समाज के लिए आईना थीं और अपने दौर की हिट फिल्मों में से एक रहीं।

1977 में स्मिता पाटिल की फिल्म 'भूमिका' आई थी, जिसमें उन्होंने महिला के जिंदगी के संघर्षों के बारे में दिखाया। फिल्म में स्मिता ने ऐसी लड़की की भूमिका निभाई है जो परिवार चलाने के लिए एक्टिंग शुरू करती है लेकिन उसका पति ही उनके रास्ते का पत्थर बन जाता है। फिल्म ने उस समय में भी महिला अधिकारों को उजागर किया। फिल्म में स्मिता पाटिल की एक्टिंग को खूब सराहा गया था।

उन्होंने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया था, जो एक शादीशुदा मर्द के प्यार में पागल होती है। एक्ट्रेस फिल्म में साइड रोल में थी, लेकिन फिल्म में उनकी एक्टिंग सबसे लाजवाब थी। बताया जाता है कि फिल्म महेश भट्ट और अभिनेत्री परवीन बाबी के रिश्ते को दिखाती है।

उनकी 'बाजार' फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी। फिल्म में पैसों के लिए लड़कियों को बेच दिया जाता है। लड़कियों की खरीद-फरोख्त दुल्हन के नाम पर होती थी। इसी कुप्रथा पर स्मिता पाटिल की फिल्म ने सबका दिल जीता था। उन्होंने फिल्म में नजमा नाम की लड़की का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके साथ नसीरुद्दीन शाह और सुप्रिया पाठक भी थे।

स्मिता पाटिल की फिल्म 'अर्ध सत्य'

1983 में स्मिता पाटिल की फिल्म 'अर्ध सत्य' आई थी, जिसने पर्दे पर कमाल कर दिया था। फिल्म पुलिस और सरकारी विभागों में फैली भ्रष्ट व्यवस्था पर बनी थी। फिल्म में स्मिता के अलावा नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और सदाशिव अमरापुरकर जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे।

स्मिता पाटिल की फिल्म 'मिर्च मसाला' साल 1987 में आई थी, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल ने लीड रोल प्ले किया था। फिल्म की कहानी महिलाओं को शिक्षा पर जोर देती है, जिसमें मिर्च के कारखाने में काम करने वाली स्मिता पाटिल महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर आवाज उठाती हैं और महिला शिक्षा पर जोर देती हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Smita Patil Birth Anniversary: राज बब्बर को पत्नी की आई याद, पोस्ट में लिख दी जज्बात

