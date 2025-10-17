Smita Patil Birth Anniversary: राज बब्बर को पत्नी की आई याद, पोस्ट में लिख दी जज्बात

1977 में स्मिता पाटिल की फिल्म 'भूमिका' आई थी, जिसमें उन्होंने महिला के जिंदगी के संघर्षों के बारे में दिखाया। फिल्म में स्मिता ने ऐसी लड़की की भूमिका निभाई है जो परिवार चलाने के लिए एक्टिंग शुरू करती है लेकिन उसका पति ही उनके रास्ते का पत्थर बन जाता है। फिल्म ने उस समय में भी महिला अधिकारों को उजागर किया। फिल्म में स्मिता पाटिल की एक्टिंग को खूब सराहा गया था।