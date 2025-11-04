Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ननद पलक मुच्छल को नहीं स्मृति मंधाना करती हैं इस बॉलीवुड सिंगर को पसंद, हर मैच से पहले सुनती हैं उनका ये गाना

Smriti Mandhana: क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपनी ननद पलक मुच्छल नहीं बल्कि मनोरंजन इंडस्ट्री का ये फेमस सिंगर अच्छा लगता है वह हर मैच से पहले उनका सुपरहिट गाना ही सुनकर जाती हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 04, 2025

Smriti Mandhana Favorite singer

क्रितेटर स्मृति मंधाना का फेवरेट सिंगर है ये सुपरस्टार

Smriti Mandhana Favorite singer: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप की ट्रॉफी जीतकर पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। ऐसे में स्मृति मंधाना जो वुमन क्रिकेट टीम की उपकप्तान हैं काफी समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में हैं। वह म्यूजिक कंपोजर और निर्देश पलाश मुच्छल को डेट कर रही हैं और जल्द दोनों शादी भी करने वाले हैं, वहीं, पलाश मुच्छल कोई और नहीं बल्कि फेमस बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल के भाई है। ऐसे में पलक स्मृति की ननद हैं। जहां पलक एक शानदार सिंगर है वहीं स्मृति अपनी ननद पलक से ज्यादा इंडस्ट्री के दूसरे सिंगर को पसंद करती हैं। वह जब भी मैच खेलने जाती है उससे पहले उनका एक ब्लॉकबस्टर गाना सुनकर जाती हैं। आईये जानते हैं कौन है वो सुपरहिट सिंगर जिसे स्मृति मंधाना करती हैं बेहद पसंद…

स्मृति मंधाना को पसंद है ये सिंगर (Smriti Mandhana Favorite singer)

स्मृति मंधाना ने अपने फेवरेट सिंगर के बारे में खुद अमिताभ बच्चन के फेमस शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के एक स्पेशल एपिसोड में बताया था, जहां वह ईशान किशन के साथ आई थीं। बातचीत के दौरान स्मृति ने बताया कि उनके फेवरेट कोई और नहीं बल्कि अरिजीत सिंह हैं। उन्हें अरिजीत की आवाज इस कदर पसंद है कि वह हर मैच से पहले उनके गाने सुनती हैं और आगे बातचीत में उन्होंने अपने उस गाने के बारे में भी बताया उन्हें अच्छा लगता है...

'चन्ना मेरेया' है पसंदीदा गाना (Smriti Mandhana favourite song)

अमिताभ बच्चन ने जब स्मृति से उनके पसंदीदा गाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि उन्हें फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' का गाना 'चन्ना मेरेया' बेहद पसंद है। स्मृति ने बताया कि जब भी वह क्रिकेट पिच पर होती हैं, वह अक्सर यही गाना गुनगुनाती रहती हैं। स्मृति का यह खुलासा सुनते ही बिग बी ने तुरंत अरिजीत सिंह को कॉल मिलाकर उन्हें सरप्राइज कर दिया था। अरिजीत की आवाज सुनते ही स्मृति हैरान रह गईं थीं। अमिताभ बच्चन ने अरिजीत से गुजारिश की कि वह 'चन्ना मेरेया' गाना सुनाएं, जिस पर अरिजीत ने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया।

अरिजीत का गाना सुनकर हुईं भावुक (Smriti Mandhana Emotional in KBC)

अरिजीत सिंह ने जैसे ही गाना शुरू किया, ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो गई। वहीं, स्मृति मंधाना भी गाना सुनते समय काफी इमोशनल हो गईं। उन्होंने कहा कि वह अपनी जिंदगी में यह पल कभी नहीं भूल पाएंगी। अपने लिए अरिजीत को विशेष रूप से गाते हुए सुनकर वह बेहद भावुक थीं और बताया कि वह ड्रेसिंग रूम में भी अक्सर उनका यही गाना गुनगुनाती हैं। दूसरी तरफ, अरिजीत भी बिग बी और स्मृति से बात करके बेहद खुश हुए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

04 Nov 2025 08:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ननद पलक मुच्छल को नहीं स्मृति मंधाना करती हैं इस बॉलीवुड सिंगर को पसंद, हर मैच से पहले सुनती हैं उनका ये गाना

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बॉलीवुड एक्टर की बेवफाई का पर्दाफाश, पत्नी ने रखवाया था पर्सनल डिटेक्टिव

Detective Tanya Puri
बॉलीवुड

सीजन 3 के साथ ‘दिल्ली क्राइम’ की हुई वापसी, मानव तस्करी के खौफनाक नेटवर्क का होगा खुलासा

दिल्ली क्राइम 3' की हुई वापसी, मानव तस्करी के उस खौफनाक नेटवर्क का होगा खुलासा, जो कंपा देगा रूह
बॉलीवुड

‘मेरी पत्नी ने अपशब्द कहे, मैं माफी मांगता हूं…’ सुनीता के विवादित बयान गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

Sunita-Govinda controversy
बॉलीवुड

मां से बिछड़ गया था मासूम, रो-रोकर हो गया था बुरा हाल, एक्टर हर्षवर्धन राणे ने बचाई जान

Harshvardhan Rane Movie Promotions Video
बॉलीवुड

अभिनेत्री जिन्हें 17 साल की उम्र में मिला था ‘फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड’, डायरेक्टर संग भागकर की थी शादी

अभिनेत्री जिन्हें 17 साल की उम्र में मिला था 'फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड', डायरेक्टर संग भागकर की थी शादी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.